Florencia Peña renuncia tras difundir noticia falsa sobre salud del padre de Messi

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Florencia Peña renunció a ser la presentadora de un programa de LUZU TV, tras difundir la falsa noticia de que el padre de Lionel Messi había fallecido.

La conductora dijo en pleno "en vivo" que Jorge Messi, padre del astro de futbol, que se encuentra jugando por la selección argentina en el Mundial FIFA 2026, había fallecido, y que alguien le había filtrado la información en ese momento.

Su comentario hizo merma en las redes sociales y muchos atacaron su acción, sobre todo por la forma en el que abordó el tema, restándole seriedad y respeto.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino, están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha (audífono o auricular de retorno que conductores y periodistas llevan en el oído) por la producción del programa y yo confié. Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué", dijo en un comunicado en sus redes sociales.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

LUZU es un popular canal y productora de contenidos de streaming de Argentina, fundado en 2021 por el comunicador y productor Nicolás Occhiato, el empresario argentino también compartió un comunicado donde informó que los responsables involucrados enb decir al aire que Jorge Messi había muerto serían desvinculados.

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", señaló.

"Las autoridades del medio de comunicación han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".

Así dio Florencia Peña la falsa noticias de la muerte del papá de Messi

"Escuchá, no quiero darle una mala, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi. ¿Pero fue de golpe o qué pasó? ¿Qué data hay, Magui? En el medio del mundial. Se va a tener que ir", dijo al aire.

"Es un fake, chicos hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas", dijo una de las productoras.

"Me tiraron por acá (en referencia al auricular), pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Leés algo y lo tenés que poner todo en tela de juicio. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad", agregó Peña.

Foto: oficial.

La familia Messi se pronuncia

Los seres queridos compartieron un comunicado en el que negó la información: "se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", se agregó.

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