Los artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026

El 11 de junio de 2026 dará inicio el Mundial 2026, y el partido inaugural se llevará a cabo en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca. Previo a que el "Tri" se enfrente a Sudáfrica en el primer encuentro, el estadio vibrará con la música de un espectáculo protagonizado por destacados artistas.
OTRAS NOTICIAS: Selección de Irán obtiene visados para entrar en México
Las ciudades sede en Estados Unidos y Canadá también celebrarán ceremonias de apertura el 12 de junio, ese primer partido en cada país estará acompañado de shows musicales con artistas de diversos géneros y estilos para todos los aficionados del futbol.
El cartel de músicos que participará en la inauguración promete ser inolvidable, asegurando momentos emocionantes tanto dentro como fuera del campo. Algunos nombres latinos destacados son los de Shakira, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules.
Del lado norteamericano, también están grandes estrellas como Katy Perry, Lisa, Future, Michael Bublé, Alicia Keys y Alessia Cara.
Estas son las estrellas que se presentarán en la inauguración del Mundial:
México (11 de junio)
- Belinda
- Alejandro Fernández
- Danny Ocean
- J Balvin
- Lila Downs
- Los Ángeles Azules
- Maná
- Tyla
EE. UU. (12 de junio)
- Katy Perry
- LISA
- Future
- Anitta
- Rema
- Tyla
Canadá (12 de junio)
- Michael Bublé
- Alanis Morissette
- Alessia Cara
- Residente
- Alicia Keys