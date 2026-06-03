Los artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026

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El 11 de junio de 2026 dará inicio el Mundial 2026, y el partido inaugural se llevará a cabo en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca. Previo a que el "Tri" se enfrente a Sudáfrica en el primer encuentro, el estadio vibrará con la música de un espectáculo protagonizado por destacados artistas.

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Las ciudades sede en Estados Unidos y Canadá también celebrarán ceremonias de apertura el 12 de junio, ese primer partido en cada país estará acompañado de shows musicales con artistas de diversos géneros y estilos para todos los aficionados del futbol.

El cartel de músicos que participará en la inauguración promete ser inolvidable, asegurando momentos emocionantes tanto dentro como fuera del campo. Algunos nombres latinos destacados son los de Shakira, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules.

Del lado norteamericano, también están grandes estrellas como Katy Perry, Lisa, Future, Michael Bublé, Alicia Keys y Alessia Cara.

Faltan 9️⃣ días...



Algunos de los número 9 campeones de la #CopaMundialFIFA. pic.twitter.com/ouE7Rhy3HB — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 2, 2026

Estas son las estrellas que se presentarán en la inauguración del Mundial:

México (11 de junio)

Belinda

Alejandro Fernández

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

EE. UU. (12 de junio)

Katy Perry

LISA

Future

Anitta

Rema

Tyla

Canadá (12 de junio)