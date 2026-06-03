Selección de Irán obtiene visados para entrar en México

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A pesar de las polémicas en los meses anteriores, la selección de Irán obtuvo los visados para viajar a México, donde tendrá su campo base durante el Mundial, anunció la televisión estatal del país citando al embajador en Turquía, donde se encuentran los jugadores.

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"Los visados de los jugadores iraníes se han expedido en 48 horas, sin su presencia física y sin toma de huellas dactilares en la embajada de México", declaró el embajador Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

Por el momento la selección iraní, que tendrá su campo base en Tijuana, no tiene visados para entrar en Estados Unidos, donde disputará los tres partidos de la primera fase.

Los iraníes deben disputar sus dos primeros partidos en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio.

| MUNDIAL 2026: Los jugadores iraníes que irán a la Copa del Mundo. pic.twitter.com/9ER9wsyCK4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 1, 2026

Su último encuentro de la primera fase será contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

Actualmente concentrado en la ciudad turca de Antalya, el equipo llegará a México el domingo, previa escala el sábado en España.

Irán debe disputar un partido amistoso contra Mali el jueves en Antalya, después de haberse enfrentado allí a Gambia el viernes (victoria por 3-1).