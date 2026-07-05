Así celebró "Pedro el Escamoso" la victoria de Colombia (video)

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El icónico Pedro Coral Tavera celebró con un "Vamos con todo" la victoria de Colombia ante Ghana en el Mundial.

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El actor Miguel Varoni, en su papel de Pedro Coral Tavera, de la famosa telenovela colombiana "Pedro el Escamoso" vivió al extremo la fase de eliminación el 3 de julio.

Pedrito el Escamoso, portando con orgullo la bandera de Colombia y con lágrimas en los ojos celebró la victoria de su país y su avance hacia la copa del Mundo.

Con su icónica melena dijo "¡Ay, papa! nos va a dar algo" luego de acompañarlo con tan distinguida frases de la telenovelas más popular de Colombia y Latinoamérica.

"No es aconsejable para el corazón" dijo el actor, tras mostrarse eufórico y entusiasmado mientras disfrutaba del encuentro en el graderío del estadio de Kansas City, Missouri, Estados Unidos.

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