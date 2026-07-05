Niño sobreviviente de terremoto en Venezuela recibe mensaje de Cristiano Ronaldo

-

El niño de 10 años que sobrevivió al terremoto en Venezuela del pasado 24 de junio recibió un mensaje especial de Cristiano Ronaldo, mientras continúa su recuperación tras la amputación de una de sus piernas.

OTRAS NOTICIAS: Así puedes conocer y convivir con el influencer Kerry Mann en su visita a Guatemala

El pequeño Andrés Mieles es sobreviviente de los terremotos que sucedieron en Venezuela; luego de que su casa ubicada en La Guaira se destruyera.

En este hecho, el niño perdió a sus padres y a su hermano; incluso quedó soterrado antes de ser rescatado por los cuerpos de socorro.

Andrés, fue trasladado al hospital, en donde se le amputó una de sus pierdas por la gravedad de las heridas con las que resultó.

En medio de su recuperación, el niño soñaba con tener una "estampita" de su jugador favorito e ídolo, Cristiano Ronaldo (CR)

Andres Mieles está bien. Ya le regalaron la Barajita de @Cristiano .

Ahora la Tía solicita una prótesis para su pierna derecha.

¿Cómo se la podemos conseguir? pic.twitter.com/6RfYUrZb0p — Jose Zambrano (@zambranojose) July 2, 2026

Esta petición fue apoyada por los colaboradores y personal medico; especialmente por el músico venezolano Armando Poyo, quien con un video en redes sociales difundió la historia de Andrés, que consiguió no solo la tarjeta sino un mensaje especial de su jugador estrella.

(Foto: redes sociales)

El astro del fútbol grabó un mensaje a su nuevo amigo, a quien espera conocer al recuperarse.

"Cuanto te pongas bueno, quiero invitarte a ver un partido mío" dijo Ronaldo por medio de un video que fue entregado mientras el menor se encuentra en estado delicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por armando poyo (@armandopoyo)

Con una sonrisa y sus ojos llenos de ilusión Andrés recibió este regalo especial, que lo llenó de fe y esperanza.

También, será entregada una camisola firmada por el mismo CR.

Una esperanza

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el norte de Venezuela dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, que fue categorizada como "zona de desastre" ya que tuvo mayor daño.

Esta catástrofe dejo a 2,954 muertos y el índice de heridos aumentó a 16.592, dato que fue informado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Ante estos sismos cientos de rescatistas internacionales brindaron su asistencia para poder buscar sobrevivientes. Sin embargo, las probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros se reducen.

Mientras los actos de solidaridad y apoyo a nivel mundial mantienen viva la esperanza entre los afectados, especialmente en miles de niños venezolanos que han quedado en orfandad y sin hogar.