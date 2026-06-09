Un día ajetreado en las afueras del estadio Azteca

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Una de las visitas obligatorias en la Ciudad de México antes que comience el Mundial, es al gigante Coloso de Santa Úrsula, conocido históricamente como el estadio Azteca, pero que hace unos meses cambió de nombre y que durante la cita mundialista tendrá otro.

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"Como todo futbolero de bien, hay que venir acá", sacó pecho, Federico Jelic, periodista argentino que está haciendo la cobertura en el país que se da el lujo de organizar por tercera vez en la historia un Mundial, aunque ahora compartido.

Diversos medios aprovechan el estadio de fondo para hacer sus notas y entrevistar a los ciudadanos mexicanos y alguno que otro turista. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Dicho sea de paso, el Azteca, Banorte (nombre comercial) y Ciudad de México (llamado así por FIFA), vio coronarse a dos de los mejores de todos los tiempos: Pelé (1970) y Maradona (1986).

En lugar de ventas de camisolas y ambiente deportivo, nos encontramos a decenas de trabajadores dando los últimos retoques, casi a marcha forzada, porque ya el jueves es el partido inaugural y todo tiene que estar listo.

Muchas familias aprovechan para acercarse a curiosear y tomarse fotos, aunque sea de lejos, porque el recinto está cercado por razones de seguridad y también de remodelación.

Se observa todavía a decenas de trabajadores retocando detalles para que el recinto tenga las mejores galas este jueves. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Hay expectativa porque el pueblo mexicano es muy futbolero y vemos a muchos aficionados con sus camisolas del Tri; sin embargo, muchos hubiesen anhelado la organización completa y no solo cinco partidos (que se jugarán en la ciudad).

La lluvia y el tránsito no dan tregua; un recorrido corto puede durar mucho tiempo, así que es mejor no atenerse. "Si una aplicación dice 30 minutos para llegar a un lugar, súmele otros 10, mínimo", nos confesó un taxista durante un recorrido y así es.

Pero la pasión mundialista no se detiene y nosotros seguimos contando detalle a detalle lo que se está viviendo en la capital mexicana.

Una panorámica del estadio Ciudad de México, como se llamará para el Mundial, y que se alista para recibir a más de 80 mil personas. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

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