Así se dieron los disturbios en la USAC durante manifestación

Manifestantes están afuera de las instalaciones como señal de rechazo ante toma de posesión de Mazariegos.
EN CONTEXTO: Agreden a manifestantes desde el interior de la USAC (video)
Un grupo de estudiantes y empleados de la Universidad de San Carlos de Guatemaal (USAC) se reunió esta mañana frente a dicha casa de estudios como señal de rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC.
Sin embargo, el ambiente se ha tornado intenso, pues han surgido varios disturbios entre manifestantes y grupos a favor de Mazariegos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya están en el lugar para tratar de controlar la situación.
Cabe recordar que el CSU convocó a sesión extraordinaria y se presume que en la misma, podría asumir por un periodo más como rector, Walter Mazariegos.
La falta de convocatoria anticipada para una sesión ordinaria de la Corte de Constitucionalidad (CC) reduce las posibilidades de que los magistrados conozcan antes de la toma de posesión el recurso relacionado con la elección del rector de la Universidad de San Carlos (Usac), por lo que Walter Mazariegos se perfila para asumir un nuevo período al frente de la casa de estudios.