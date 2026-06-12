Así festeja Canadá su inauguración del Mundial 2026

Canadá festejó su ceremonia de inauguración en el Mundial FIFA 2026 en el Estadio Toronto, previo al partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.
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Michael Bublé, quien destaca en la balada y Alanis Morissette en el rock alternativo, interpretaron el himno nacional canadiense, emocionando a los fans del mundo pues son los más conocidos de la música canadiense.
Luego, en un show lleno de fuegos artificiales, donde el color rojo de la bandera nacional destacó, se presentaron Alessia Cara, cantante indie; Jessie Reyez, cantautora de raíces colombianas; Elyanna, artista palestina; Nora Fatehi, artista canadiense; Vegedream, músico francés de hip hop; William Prince, cantautor canadiense de música country; y Sanjoy, de origen bangladesh.
La emoción quedó en los corazones de los espectadores a la espera del encuentro de Canadá con Bosnia.
Estas son las impresiones.