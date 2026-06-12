Así festeja Canadá su inauguración del Mundial 2026

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Canadá festejó su ceremonia de inauguración en el Mundial FIFA 2026 en el Estadio Toronto, previo al partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Michael Bublé, quien destaca en la balada y Alanis Morissette en el rock alternativo, interpretaron el himno nacional canadiense, emocionando a los fans del mundo pues son los más conocidos de la música canadiense.

Foto: AFP.

Luego, en un show lleno de fuegos artificiales, donde el color rojo de la bandera nacional destacó, se presentaron Alessia Cara, cantante indie; Jessie Reyez, cantautora de raíces colombianas; Elyanna, artista palestina; Nora Fatehi, artista canadiense; Vegedream, músico francés de hip hop; William Prince, cantautor canadiense de música country; y Sanjoy, de origen bangladesh.

La emoción quedó en los corazones de los espectadores a la espera del encuentro de Canadá con Bosnia.

Estas son las impresiones.

Foto: AFP.