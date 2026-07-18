Este fue el camino de España hasta la final del Mundial frente a Argentina

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España disputará este 19 de julio la segunda final mundialista de su historia frente a Argentina, tras un torneo en que fue de menos a más.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente comenzó con dudas, pero fue encontrando su mejor versión hasta convertirse en uno de los conjuntos más sólidos del certamen.

La Roja debutó con un sorpresivo empate sin goles frente a Cabo Verde, en un partido en el que el arquero Vozinha fue la gran figura al evitar la victoria española con varias intervenciones decisivas.

El cuadro europeo tuvo un difícil arranque contra Cabo Verde. (Foto: AFP)

La reacción llegó en la segunda jornada con una goleada 4-0 sobre Arabia Saudita, impulsada por un doblete de Mikel Oyarzabal, un tanto de Lamine Yamal y un autogol. El triunfo devolvió la confianza al plantel que conquistó la Eurocopa en 2024.

Mikel Merino fue el héroe de la Roja en los duelos ante Portugal y Bélgica. (Foto: AFP)

Posteriormente, España aseguró el primer lugar del grupo H al vencer por la mínima a Uruguay gracias a un gol de Álex Baena, en un encuentro muy disputado que exigió paciencia y solidez defensiva.

Eliminatorias con autoridad

En los dieciseisavos de final, la selección española mostró un futbol convincente al superar 3-0 a Austria. El conjunto de De la Fuente resolvió el compromiso sin mayores complicaciones gracias a un doblete de Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro.

La historia fue distinta en los octavos de final frente a Portugal. Aunque España dominó gran parte del encuentro, le costó romper el empate y necesitó un gol de Mikel Merino en el tiempo de reposición para eliminar al equipo de Cristiano Ronaldo.

La selección española regresa a una final mundialista 16 años después de conquistar el título en Sudáfrica. (Foto: AFP)

En los cuartos de final volvió a sufrir. Tras el empate de Bélgica, el partido parecía encaminado a la prórroga, pero nuevamente apareció Merino, esta vez al minuto 88, para marcar el 2-1 y sellar el boleto a las semifinales.

Un golpe de autoridad

La mejor actuación de España llegó en las semifinales frente a Francia, una de las grandes favoritas al título. Con un planteamiento sólido y un claro dominio del juego, La Roja se impuso 2-0 con goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro.

El partido que PARALIZARÁ EL MUNDO.



Argentina será el rival de la @SEFutbol en la gran final de la #CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/QpE6WManT8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 15, 2026

La victoria confirmó la evolución del conjunto ibérico a lo largo del campeonato y le permitió regresar a una final de la Copa del Mundo 16 años después, con la confianza de haber superado cada obstáculo y de llegar en su mejor momento para enfrentar a la vigente campeona, Argentina.

*Con información de AFP