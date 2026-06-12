Inauguran Xochi Corredor de las Flores, la nueva carretera privada del suroccidente

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Xochi Corredor de las Flores fue inaugurado como una nueva alternativa vial para viajar hacia el suroccidente del país.

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Tras casi tres años de construcción, este viernes 12 de junio fue inaugurado Xochi, Corredor de las Flores, un proyecto vial privado de 31 kilómetros que conecta los kilómetros 142 y 172 de la CA-2 Occidente y atraviesa seis municipios de Suchitepéquez y Retalhuleu.

La apertura del corredor se produce días después de que el proyecto enfrentara un desacuerdo con la Municipalidad de Mazatenango, que el pasado 4 de junio ordenó la suspensión de los trabajos. Sin embargo, tras reuniones entre representantes de Xochi y el Concejo Municipal, ambas partes alcanzaron acuerdos que permitieron continuar con la fase final de la obra.

El proyecto busca reducir entre una y dos horas los tiempos de traslado en la Costa Sur. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

Reducción de tiempo

Según Luis Pedro Batres, gerente general de Xochi, Corredor de las Flores, la carretera fue concebida como algo más que una vía de tránsito. Su nombre proviene del náhuatl y significa "flor", apegado a la visión de crear un corredor rodeado de vegetación y árboles floridos.

La obra incluye 23 puentes, 24 pasos inferiores, una red de drenajes y un programa ambiental que proyecta la siembra de 70 mil árboles, de los cuales más de 2 mil ya han sido plantados.

La nueva vía cuenta con 23 puentes, 24 pasos inferiores y una red hidráulica diseñada para una zona de alta precipitación. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

La nueva carretera busca reducir entre una y dos horas los tiempos de viaje para conductores que actualmente atraviesan municipios como San Antonio, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango sin que estos sean su destino final.

La carretera fue diseñada con estándares internacionales y una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, esto permitirá realizar el recorrido completo en aproximadamente 30 minutos.

La carretera fue diseñada bajo estándares internacionales para ofrecer mayor eficiencia y seguridad vial. (Foto: Byron García/colaborador)

Además, cuenta con una estructura de pavimento de 50 centímetros de espesor y fue sometida a controles de calidad y auditorías internacionales.

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Peaje por distancia recorrida

El corredor está dividido en tres tramos y cuenta con 12 configuraciones de viaje y conductores pagarán únicamente por el trayecto utilizado mediante un sistema inteligente que identifica los puntos de ingreso y salida.

El proyecto también incorporará el sistema electrónico Xochi TAG, una aplicación móvil que permitirá realizar recargas y agilizar el paso por las garitas.

Xochi implementará un sistema de peaje por distancia recorrida mediante tecnología inteligente de control de ingresos y salidas. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

Durante su construcción se generaron entre 1,500 y 1,600 empleos directos, de los cuales el 66 % corresponde a trabajadores de comunidades cercanas y alrededor del 20 % a mujeres.

Además, mediante el programa Xamba se promovió la contratación de mano de obra local y con Emprendex se impulsó la participación de mujeres en proyectos de viveros y emprendimiento.

El corredor busca impulsar la conectividad, reducir costos logísticos y abrir nuevas oportunidades económicas para la región. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, la nueva carretera puede convertirse en un motor de desarrollo para el suroccidente del país al mejorar la conectividad, reducir costos logísticos y generar oportunidades para el comercio, el turismo y nuevas inversiones.