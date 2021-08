Así es la mujer detrás de la voz del GPS de Google Maps

Muchos piensan que las voces de los asistentes de viaje en las aplicaciones son producidas por inteligencia artificial pero de hecho son personas.

La española Nikki García es una de las encargadas de hacer más cómodo y fácil tu camino al prestar su voz en Google Maps.

Las compañías aún creen en la importancia de la voz humana para no perder la conexión mutua.

García es una artista de doblaje, también inició una carrera como cantante por diversión, pues considera que dar vida a sus personajes la mantienen muy ocupada y feliz. También es conocida por realizar divertidos sketches para el medio especializado en tecnología "Mundo Today".

A través de su cuenta oficial de Twitter hizo una broma al viajar con una amiga e implementar el tono vocal que utilizó para su trabajo en Google.

Nikki subió un video, donde quien acompaña todos los días a los usuarios en los viajes más complicados da indicaciones a su compañera entre risas.

"No sé si alguna vez me cansaré de hacer siempre la misma chorrada. De momento no ha sucedido", escribió junto al clip.

De momento no ha sucedido. pic.twitter.com/aHy4By6ieX — Nikki García (@nikkigarcia_es) August 28, 2021

En otro post, que subió recientemente, contó una divertida anécdota que le ocurrió en su Instagram:

"He subido una historia a Instagram pintada como una puerta preguntando si me llevaba alguien a cenar y el 90% de las respuestas son que sí, si les guío durante el trayecto. Os quiero mucho, os guiaré siempre que me dejen. 'Alomojó' os llevo a un barranco pero siempre con sonrisa", escribió.

He subido un story a Instagram pintada como una puerta preguntando si me llevaba alguien a cenar y el 90% de las respuestas son que sí, si les guío durante el trayecto. Os quiero mucho, os guiaré siempre que me dejen. Alomojó os llevo a un barranco pero siempre con sonrisa. ♥️ — Nikki García (@nikkigarcia_es) August 28, 2021

Junto a esto, varios de sus seguidores bromearon acerca de las tantas ocasiones en las que guiados por Google Maps (con su voz) terminaron en caminos equivocados.

Además de Nikki, existen otras personas para la versión de Google Maps en Latinoamérica, que también guían tu camino con un acento que te hará sentir como en casa.