Hombre pagó un auto de 8 mil dólares con monedas

Un hombre pagó un auto con valor de unos 8 mil dólares (61,900 quetzales) con monedas para regalarlo a su hijo. El video donde los empleados de la concesionaria cuentan las monedas se hizo viral.

El hombre llevó costales llenos de monedas de diferentes denominaciones para pagar el vehículo. Esto ocurrió en Zhoukou, ciudad de China pertenece a la provincia de Henan.

En el clip que recorre las redes se ve a 20 trabajadores contando el dinero. Esto les tomó alrededor de 3 horas.

Hasta las 8 de la noche de ese día tras la visita del comprador, los empleados revisaron las monedas de entre cinco centavos de yuan y un yuan.

La persona que adquirió el carro se dedicaba a vender harina y al parecer reunió el dinero con mucho esfuerzo.