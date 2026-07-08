Los cuartos de final del Mundial 2026 ya tienen a sus ocho protagonistas

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya conoce a sus ocho mejores selecciones. Tras unos octavos de final llenos de intensidad y emociones, quedaron definidos los cruces de cuartos de final, cuatro enfrentamientos que prometen mantener el alto nivel del torneo.

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La actividad comenzará el jueves 9 de julio con el duelo entre Francia y Marruecos en el estadio de Boston (2:00 p. m.). Los franceses sellaron su clasificación tras vencer 1-0 a Paraguay, mientras que los Leones del Atlas llegan impulsados por una contundente victoria de 3-0 sobre Canadá.

El encuentro será una reedición de la semifinal del Mundial de Catar 2022, cuando Francia se impuso 2-0 para avanzar a la final. Marruecos, primera selección africana en disputar unas semifinales mundialistas, buscará revancha y otra página histórica.

Así sigue la #CopaMundialFIFA ✍️ — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 8, 2026

El viernes 10 de julio, España y Bélgica se enfrentarán en el estadio de Los Ángeles (1:00 p. m.). La Roja avanzó tras derrotar por la mínima a Portugal en un intenso derbi ibérico que marcó la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo, mientras que los Diablos Rojos llegan en gran forma después de golear 4-1 al anfitrión Estados Unidos.

Ambas selecciones registran un triunfo por lado en sus enfrentamientos mundialistas. Bélgica se impuso en los penales durante México 1986, mientras que España tomó revancha con un triunfo de 2-1 en la fase de grupos de Italia 1990.

Los Cuartos de Final de la #CopaMundialFIFA 2026 ✅ pic.twitter.com/1jz2kv6qU6 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 7, 2026

El sábado 11 de julio abrirá con el atractivo choque entre Noruega e Inglaterra en el estadio de Miami (3:00 p. m.). Los ingleses eliminaron a México con un vibrante 3-2, mientras que la revelación del torneo, liderada por Erling Haaland, dejó en el camino a Brasil al vencerlo 2-1. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

Round of 16 results #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Ese mismo día, Argentina y Suiza cerrarán la ronda de cuartos en el estadio de Kansas City (7:00 p. m.). La Albiceleste remontó un 2-0 para derrotar 3-2 a Egipto, mientras que los suizos avanzaron al imponerse en la tanda de penales a Colombia tras igualar sin goles en 120 minutos.

Visita nuestro calendario para conocer cuándo juegan las selecciones clasificadas a cuartos de final.

Será apenas el segundo duelo mundialista entre ambas selecciones. El único antecedente se registró en los octavos de final de Brasil 2014, cuando Argentina avanzó gracias a un gol de Ángel Di María en la prórroga.