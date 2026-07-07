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Colombia cae ante Suiza en penales y le dice adiós al sueño mundialista

  • Con información de AFP
07 de julio de 2026, 17:37
Los colombianos se quedaron muy cerca de igualar su mejor participación en mundiales, que fue cuando llegaron a cuartos de final en Brasil 2014. (Foto: AFP)

Los colombianos se quedaron muy cerca de igualar su mejor participación en mundiales, que fue cuando llegaron a cuartos de final en Brasil 2014. (Foto: AFP)

Suiza acabó con el sueño de Colombia al eliminarla por penales 4-3 este martes en Vancouver, en los octavos de final, y jugará contra Argentina por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

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Los fallos desde los once metros de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia que dejó a Argentina como único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Durante el tiempo reglamentario se trató de un duelo táctico y parejo en el mediocampo, donde nadie quería equivocarse. Suiza impuso inteligencia, un buen manual y capacidad física frente a una paciente, astuta y experimentada Colombia, que buscó atacar los espacios.

Sin goles, se fueron a la prórroga, donde las cosas se pusieron físicas.

Kobel atajó un penal clave en la tanda decisiva y se llevó el premio al jugador del partido. (Foto: Sofascore)
Kobel atajó un penal clave en la tanda decisiva y se llevó el premio al jugador del partido. (Foto: Sofascore)

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Aunque exigido en lo físico, James Rodríguez le sacó brillo a su calidad en la confección del juego, con una insistente actuación en ataque de Luis Díaz y destacadas participaciones de Luis Suárez, Jhon Lucumí y Gustavo Puerta.

Juan Fernando Quintero y Richard Ríos dieron movilidad en el segundo tiempo y el alargue, que también terminó empatado 0-0.

Suiza mostró disciplina táctica con un bloque compacto y un mediocampo liderado por su capitán, Granit Xhaka, quien resistió los intentos cafeteros.

Los porteros Camilo Vargas y Gregor Kobel habían sido claves para garantizar el empate. Ya en la tanda de penales, el guardameta del Borussia Dortmund fue el héroe al atajar el disparo de Cucho Hernández.

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