Messi, Haaland y Bellingham encabezan el XI ideal de los octavos de final del Mundial

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Concluidos los octavos de final del Mundial, la plataforma especializada en estadísticas Sofascore presentó el equipo ideal de la ronda, integrado por los futbolistas que fueron determinantes para clasificar a sus selecciones a los cuartos de final.

El once reúne a figuras que brillaron tanto por su rendimiento individual como por su influencia en los momentos decisivos de cada encuentro.

En la portería aparece el suizo Gregor Kobel (9.3), héroe en la clasificación frente a Colombia. En la tanda de penales detuvo el disparo de "Cucho" Hernández, una intervención decisiva para sellar el boleto de los helvéticos a los cuartos de final.

La línea defensiva está conformada por los marroquíes Achraf Hakimi (7.4) y Noussair Mazraoui (7.9), además del francés Dayot Upamecano (7.5) y el argentino Cristian Romero (7.7), todos protagonistas en las victorias de sus respectivas selecciones.

Messi, Haaland, Bellingham y Kobel destacan en el equipo ideal de la más reciente ronda mundialista. (Foto: Sofascore)

El mediocampo quedó integrado por el inglés Jude Bellingham (9.0), autor de un doblete en apenas dos minutos frente a México en el estadio Azteca para asegurar el boleto de los Tres Leones a la siguiente fase; el argentino Leandro Paredes (8.3) y el marroquí Azzedine Ounahi (9.0), quien también firmó un doblete ante Canadá para clasificar a los Leones del Atlas.

Los 8️⃣ que van por la gloria.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/5wtfFIXSAq — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 8, 2026

El ataque lo conforman el belga Charles De Ketelaere (8.5), autor de dos goles frente a Estados Unidos; el noruego Erling Haaland (9.1), figura en la sorpresiva victoria de los Vikingos sobre Brasil.

La alineación la completa el argentino Lionel Messi (9.3), quien volvió a ser decisivo al comandar la remontada de la Albiceleste frente a Egipto con un gol y una asistencia.

Sofascore premió a los futbolistas más determinantes del torneo hasta ahora. (Foto: Sofascore)

Messi, líder absoluto

Las actuaciones individuales también tienen a sus protagonistas en el Mundial. De acuerdo con las calificaciones acumuladas de Sofascore, Messi lidera el ranquin de rendimiento con un promedio de 9.20, reflejo de su influencia en el camino de Argentina hacia los cuartos de final.

Detrás del capitán albiceleste aparecen Kylian Mbappé (Francia) con 8.40 y Erling Haaland (Noruega) con 8.25, dos de las grandes figuras que mantienen con vida a sus selecciones en la lucha por el título.

El brasileño Vinícius Júnior ocupa el cuarto lugar con 8.00, pese a la eliminación de la Canarinha en octavos.

Mientras que el paraguayo Orlando Gill, una de las revelaciones del torneo, completa el Top 5 con 7.88, gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres palos.