¡Revisan movimientos millonarios! El FBI investiga los negocios de la AFA en EE.UU.

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El Departamento de Justicia de EEUU investiga las operaciones millonarias de la entidad que preside "Chiqui" Tapia a través de la empresa TourProdEnter LLC.

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Fiscales federales y agentes del FBI han comenzado a investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos.

Según ha adelantado el diario La Nación, los investigadores del Departamento de Justicia buscan comprender cómo operó la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia en Estados Unidos. También se espera esclarecer si canalizó cientos de millones de dólares y si se cometieron delitos como lavado de activos o fraude.

En medio de las investigaciones y diligencias correspondientes, se llevó a cabo una reunión con empresario Guillermo Tofoni, quien ha sido clave, ya que declaró durante tres horas por videoconferencia, brindando datos que fortalecen las indagaciones, según explica el medio argentino.

En dicha reunión, participaron fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami, que analizan si determinadas operaciones vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Infantino con Chiqui Tapia en un partido del Mundial. (Foto: AFP)

Los investigadores estadounidenses también están considerando convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o supervisaron sus operaciones en los últimos años.

La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025 y está a cargo de al menos tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida, según reveló La Nación a fines de mayo.

Cabe aclarar que según la documentación, la empresa de Faroni y su esposa, Erica Gillette, movió cientos de millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. También se conoce que se administraron al menos US$260 millones de ingresos de la AFA, de los cuales US$ 57 millones se distribuyeron entre sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara.

El Departamento de Justicia buscan esclarecer cómo la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares y si se cometieron delitos como lavado de activos o fraude. (Foto: TyC Sports)

De ese modo, la investigación que gira alrededor de este caso ha mostrado que TourProdEnter LLC fue el vehículo para cobrar contratos de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones).

El contrato, vigente hasta diciembre de este año, otorgaba a la empresa de Faroni el 30% de los ingresos internacionales de la AFA, además de una comisión del 10% sobre los gastos de logística.

*Con información de LA NACIÓN y Cope