Así celebró Cabo Verde tras asegurar su clasificación a dieciseisavos de final

Con un teléfono celular en medio del campo, los jugadores de Cabo Verde se enteraron de que acababan de escribir la página más importante de su historia.
OTRAS NOTICIAS: Cabo Verde logra histórica clasificación tras empatar con Arabia Saudita
Los Tiburones Azules siguieron desde Houston el desenlace del partido entre España y Uruguay, disputado en Guadalajara, México. Cuando se confirmó la victoria de la Furia Roja por 1-0, estallaron en celebración al asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El combinado africano acababa de empatar 0-0 frente a Arabia Saudita, un resultado que lo obligaba a depender de lo que ocurriera en el otro encuentro del grupo H. Mientras aguardaban el desenlace, varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico rodearon a un miembro de la delegación que seguía el partido desde su teléfono.
La tensión se transformó en euforia con el pitazo final en Guadalajara. Futbolistas, cuerpo técnico y aficionados celebraron una clasificación histórica en la primera participación mundialista de Cabo Verde.
Los africanos sorprendieron en la fase de grupos al empatar 0-0 con España, rescatar un 2-2 frente a Uruguay e igualar sin goles ante Arabia Saudita, resultados que les bastaron para terminar segundos del sector.
Reto de magnitud mundial
Ahora afrontarán el mayor desafío de su historia. El próximo viernes (4:00 p. m.), en Miami, Cabo Verde se medirá a la vigente campeona del mundo, Argentina, con la ilusión de prolongar el cuento de hadas que vive en su estreno mundialista.