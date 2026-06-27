Así celebró Cabo Verde tras asegurar su clasificación a dieciseisavos de final

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Con un teléfono celular en medio del campo, los jugadores de Cabo Verde se enteraron de que acababan de escribir la página más importante de su historia.

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Los Tiburones Azules siguieron desde Houston el desenlace del partido entre España y Uruguay, disputado en Guadalajara, México. Cuando se confirmó la victoria de la Furia Roja por 1-0, estallaron en celebración al asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado africano acababa de empatar 0-0 frente a Arabia Saudita, un resultado que lo obligaba a depender de lo que ocurriera en el otro encuentro del grupo H. Mientras aguardaban el desenlace, varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico rodearon a un miembro de la delegación que seguía el partido desde su teléfono.

¡UNA CELEBRACIÓN PARA LA HISTORIA!



La emoción se desbordó al silbatazo final. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados de Cabo Verde festejan una clasificación histórica a la fase de eliminación directa de la Copa Mundial FIFA 2026. #Tigo26 pic.twitter.com/WRWIRqj00D — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) June 27, 2026

La tensión se transformó en euforia con el pitazo final en Guadalajara. Futbolistas, cuerpo técnico y aficionados celebraron una clasificación histórica en la primera participación mundialista de Cabo Verde.

Los africanos sorprendieron en la fase de grupos al empatar 0-0 con España, rescatar un 2-2 frente a Uruguay e igualar sin goles ante Arabia Saudita, resultados que les bastaron para terminar segundos del sector.

Vozinha, héroe de Cabo Verde, festejando con aficionados. (Foto: AFP)

Reto de magnitud mundial

Ahora afrontarán el mayor desafío de su historia. El próximo viernes (4:00 p. m.), en Miami, Cabo Verde se medirá a la vigente campeona del mundo, Argentina, con la ilusión de prolongar el cuento de hadas que vive en su estreno mundialista.