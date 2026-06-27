Cabo Verde logra histórica clasificación tras empatar con Arabia Saudita

Cabo Verde hizo historia este viernes al clasificar a dieciseisavos de final en su debut en los Mundiales, tras empatar 0-0 con Arabia Saudita en la última fecha del Grupo H y terminar en segundo lugar.
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Los Tiburones Azules quedaron segundos detrás de España, que venció 1-0 a Uruguay, tercero y eliminado, y se cruzarán en la segunda ronda contra la campeona mundial Argentina, el viernes próximo en Miami.
El juego estuvo entrampado en el medio campo gran parte de la jornada. Los africanos fueron superiores en la intención de ataque aunque con dificultades para llegar al área de Arabia, que se replegaba rápido y cerraba sus espacios.
Los árabes parecían buscar un partido largo y tratar de aprovechar al menos un descuido para anotar y luego resistir y volver a cerrar sus estructuras.
El partido se puso intenso en los último minutos, con ataques de ambos lados que exigieron a los arqueros Vozinha, viral en redes sociales, y el árabe Mohamed Al-Owais, que ahogó un gol claro de los africanos.
Así jugaron:
Cabo Verde: 1 Vozinha, 24 Pina (22 Moreira), 4 Lopes, 3 Borges, 8 Paulo, 20 Mendes (11 Rodrigues), 14 Duarte, 6 K. Pina, 10 Alvarenga (15 L. Duarte), 17 Semedo (26 Varela) y 19 Livramento (21 Da Costa). DT: Pedro Leitao Brito.
Arabia Saudita: 21 Al-Owais, 12 Abdulhamid, 5 Altambakti (3 Lajami), 4 Alamri, 13 Boushal (24 Al-Harbi), 20 Mandash (19 Al-Hamdan), 6 Al-Dawsari, 15 Alkhaibari (7 Fahz), 10 Al-Dawsari (26 Waheeb), 9 Al-Brikan y 23 Kanno. DT: Giorgos Donis.