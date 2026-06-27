Mundial 2026
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Cabo Verde logra histórica clasificación tras empatar con Arabia Saudita

  • Con información de AFP
26 de junio de 2026, 20:21
Cabo Verde acumuló 45 % de posesión del balón frente al 44 % de Arabia Saudita. El 11 % estuvo en disputa. (Foto: AFP)&nbsp;

Cabo Verde acumuló 45 % de posesión del balón frente al 44 % de Arabia Saudita. El 11 % estuvo en disputa. (Foto: AFP) 

Cabo Verde hizo historia este viernes al clasificar a dieciseisavos de final en su debut en los Mundiales, tras empatar 0-0 con Arabia Saudita en la última fecha del Grupo H y terminar en segundo lugar.

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Los Tiburones Azules quedaron segundos detrás de España, que venció 1-0 a Uruguay, tercero y eliminado, y se cruzarán en la segunda ronda contra la campeona mundial Argentina, el viernes próximo en Miami.

En el cierre de la fase de grupos, Cabo Verde remató a puerta 15 veces, 9 dentro del área penal. (Foto: AFP)
En el cierre de la fase de grupos, Cabo Verde remató a puerta 15 veces, 9 dentro del área penal. (Foto: AFP)

El juego estuvo entrampado en el medio campo gran parte de la jornada. Los africanos fueron superiores en la intención de ataque aunque con dificultades para llegar al área de Arabia, que se replegaba rápido y cerraba sus espacios.

Los Tiburones Azules completaron 386 pases de los 468 que sumaron en total. (Foto: AFP)
Los Tiburones Azules completaron 386 pases de los 468 que sumaron en total. (Foto: AFP)

Los árabes parecían buscar un partido largo y tratar de aprovechar al menos un descuido para anotar y luego resistir y volver a cerrar sus estructuras.

Cabo Verde cobró 4 tiros de esquina y 16 lanzamientos de falta, mientras que Arabia hizo 2 tiros de esquina y cobró 11 faltas. (Foto: AFP)
Cabo Verde cobró 4 tiros de esquina y 16 lanzamientos de falta, mientras que Arabia hizo 2 tiros de esquina y cobró 11 faltas. (Foto: AFP)

El partido se puso intenso en los último minutos, con ataques de ambos lados que exigieron a los arqueros Vozinha, viral en redes sociales, y el árabe Mohamed Al-Owais, que ahogó un gol claro de los africanos.

Los caboverdianos completaron 6 de los 19 centros sumaron ante Arabia, que completó de 12 que marcó en total. (Foto: AFP)
Los caboverdianos completaron 6 de los 19 centros sumaron ante Arabia, que completó de 12 que marcó en total. (Foto: AFP)

Así jugaron:

Cabo Verde: 1 Vozinha, 24 Pina (22 Moreira), 4 Lopes, 3 Borges, 8 Paulo, 20 Mendes (11 Rodrigues), 14 Duarte, 6 K. Pina, 10 Alvarenga (15 L. Duarte), 17 Semedo (26 Varela) y 19 Livramento (21 Da Costa). DT: Pedro Leitao Brito.

Vozinha fue uno de los más destacados en Cabo Verde durante la primera fase de competencia. Sumó 53 intentos de ruptura, la cifra más alta en lo que va de United 2026. (Foto: AFP)
Vozinha fue uno de los más destacados en Cabo Verde durante la primera fase de competencia. Sumó 53 intentos de ruptura, la cifra más alta en lo que va de United 2026. (Foto: AFP)

Arabia Saudita: 21 Al-Owais, 12 Abdulhamid, 5 Altambakti (3 Lajami), 4 Alamri, 13 Boushal (24 Al-Harbi), 20 Mandash (19 Al-Hamdan), 6 Al-Dawsari, 15 Alkhaibari (7 Fahz), 10 Al-Dawsari (26 Waheeb), 9 Al-Brikan y 23 Kanno. DT: Giorgos Donis.

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