Así llegó Vozinha a Cabo Verde tras su participación en el Mundial (video)

La historia de Josimar José Évora Dias, "Vozinha", ha dado la vuelta al mundo como símbolo de esfuerzo, perseverancia y pasión.
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La Selección de Cabo Verde quedó eliminada en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pero su desempeño logró la admiración de cientos de personas que observaron la pasión y la fuerza con la que avanzaron en el torneo.
Especialmente, la historia de Josimar José Évora Dias, "Vozinha", el portero de la selección ha generado identidad, empatía y admiración, tras alcanzar a sus 40 años su sueño, luego de pasar de trabajar como electricista para ganarse la vida a convertirse en futbolista reconocido internacionalmente.
Sin embargo, su trayectoria en el fútbol habría iniciado desde antes, participando dos veces en la Copa de África en 2013 y 2015, en donde también mantuvo un buen desempeño.
Pero, fue hasta 2026 que ganó más popularidad al jugar su primer mundial con Cabo Verde.
A su retorno al país africano, era una de las personalidades más esperadas por el público, que a través de un en vivo en sus redes sociales se mostró entusiasmado y orgulloso de regresar a su país.
Cientos de personas gritaban y bailaban al verlo tras su debut en el Mundial. Actualmente se considera a Cabo Verde como una selección emergente y con un potencial que se espera ver por los fanáticos en una próxima copa.