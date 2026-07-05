Así llegó Vozinha a Cabo Verde tras su participación en el Mundial (video)

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La historia de Josimar José Évora Dias, "Vozinha", ha dado la vuelta al mundo como símbolo de esfuerzo, perseverancia y pasión.

La Selección de Cabo Verde quedó eliminada en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pero su desempeño logró la admiración de cientos de personas que observaron la pasión y la fuerza con la que avanzaron en el torneo.

Especialmente, la historia de Josimar José Évora Dias, "Vozinha", el portero de la selección ha generado identidad, empatía y admiración, tras alcanzar a sus 40 años su sueño, luego de pasar de trabajar como electricista para ganarse la vida a convertirse en futbolista reconocido internacionalmente.

(Foto vía: redes sociales)

Sin embargo, su trayectoria en el fútbol habría iniciado desde antes, participando dos veces en la Copa de África en 2013 y 2015, en donde también mantuvo un buen desempeño.

Pero, fue hasta 2026 que ganó más popularidad al jugar su primer mundial con Cabo Verde.

#worldcup #futbol⚽️ #tiktokdeportes #CaboVerde ♬ sonido original - Canal 4 @canal4tcs ¡Vozinha, héroe nacional! Celébre, Vozinha, celébre. Así recibió Cabo Verde a su selección tras hacer historia en el Mundial 2026. #MundialxEl4

A su retorno al país africano, era una de las personalidades más esperadas por el público, que a través de un en vivo en sus redes sociales se mostró entusiasmado y orgulloso de regresar a su país.

Cientos de personas gritaban y bailaban al verlo tras su debut en el Mundial. Actualmente se considera a Cabo Verde como una selección emergente y con un potencial que se espera ver por los fanáticos en una próxima copa.