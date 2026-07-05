Así recibieron a la Selección de Cabo Verde en su país (video)

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La Selección de Cabo Verde regresó a su país tras su participación en el Mundial 2026.

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Una multitud recibió a los jugadores de Cabo Verde en el aeropuerto tras su regreso al país después del Mundial 2026.

Cientos de personas ondeaban orgullosos la bandera, y con aplausos y euforia los recibieron.

Mientras que filas de vehículos aguardaban poder presenciar la llegada de los jugadores al país.

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Incluso un colaborador del aeropuerto se arrodilló y alabó la hazaña de la selección, destacando la pasión con la que vivieron cada partido durante su participación en la Copa del Mundo.

(Foto: captura de video)

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Con una población reducida y en su debut mundialista, el país africano se consolidó como una selección emergente al llegar a los dieciseisavos de final, enfrentando a potencias como España y Argentina, ganando popularidad y estima entre los fanáticos.

Su participación finalizó tras la derrota ante Argentina en un partido intenso, donde logró complicar por momentos al rival y marcar dos goles.

A través de esta participación no solo fortaleció su posicionamiento en el deporte, también atrajo la atención internacional y nuevas oportunidades para el país.