"Dai Dai", la canción oficial del Mundial FIFA 2026 por Shakira

-

De nuevo Shakira causa furor y es la reina del Mundial de Futbol FIFA 2026, al interpretar la canción oficial "Dai Dai".

A través de sus redes publicó el tema que dará de qué hablar por su ritmo pegajoso que será parte de la fiesta en México, Estados Unidos y Canadá.

La barranquillera aparece en el "Estadio Maracaná", ubicado en Río de Janeiro, Brasil, con los tres balones oficiales del Mundial de Futbol 2026, los bailarines representan a las selecciones de América Latina que participarán.

Foto: AFP.

Fecha de estreno

El tema y el videoclip se estrenarán a nivel mundial el próximo jueves 14 de mayo en todas las plataformas digitales.

"Eres la más de los mundiales" y "no podría ser nadie más sino SHA SHA SHAKIRA.", fueron algunos comentarios que dejaron los fans.

La colombiana es llamada "La reina de los mundiales" por hacer varios de los temas:

"Waka Waka (This time for Africa)", oficial del Mundial de Futbol Sudráfica 2010, "La La La", que aunque no fue el tema oficial del Mundial de Futbol Brasil 2014, la interpretó en la clausura y ganó un fuerte lugar.

MIRA:

From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️ @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN — Shakira (@shakira) May 7, 2026



