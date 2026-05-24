Jesse & Joy vuelven a Guatemala y así fue su presentación (video)

Los fans de Jesse & Joy cantaron a todo pulmón sus temas más icónicos.
OTRAS NOTICIAS: ¡Ya salió! Shakira lanza video de "Dai Dai", canción oficial del Mundial 2026
En su gira internacional, el "Despecho Tour", los hermanos cantantes mexicanos visitaron a Guatemala este 23 de mayo.
El país sería el tercero en recibir al dueto emblemático del pop de esta gira que cubrirá todo el 2026.
Jesse & Joy, con más de 10 años de carrera musical y con reconocidos éxitos como "¡Corre!", "La de la mala suerte" y "Dueles", entre otros, llenaron e hicieron bailar a sus fans en el Forum Majadas.
Los efecto especiales hicieron de este show algo especial e inolvidable, donde los asistentes corearon todas sus canciones.