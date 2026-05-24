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Jesse & Joy vuelven a Guatemala y así fue su presentación (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de mayo de 2026, 08:01
Los hermanos presentaron un show la noche del sábado. (Foto: José Luis Pos/SOY502)

Los hermanos presentaron un show la noche del sábado. (Foto: José Luis Pos/SOY502)

Los fans de Jesse & Joy cantaron a todo pulmón sus temas más icónicos.

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En su gira internacional, el "Despecho Tour", los hermanos cantantes mexicanos visitaron a Guatemala este 23 de mayo.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)
(Foto: José Luis Pos/SOY502)

El país sería el tercero en recibir al dueto emblemático del pop de esta gira que cubrirá todo el 2026. 

Jesse & Joy, con más de 10 años de carrera musical y con reconocidos éxitos como "¡Corre!", "La de la mala suerte" y "Dueles", entre otros, llenaron e hicieron bailar a sus fans en el Forum Majadas.

Los efecto especiales hicieron de este show algo especial e inolvidable, donde los asistentes corearon todas sus canciones.

(Foto: José Luis Pos/colaborador)
(Foto: José Luis Pos/colaborador)
(Foto: José Luis Pos/colaborador)
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