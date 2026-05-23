¡Ya salió! Shakira lanza video de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026

"Dai Dai", canción oficial del Mundial 2026, ya tiene disponible su video oficial.
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Esta mañana del sábado 23 de mayo, Shakira junto a Burna Boy presentaron el video oficial de "Dai Dai".
La producción multimedia refleja la diversidad cultural que alberga la Copa Mundial de la FIFA.
El video nos muestra un vistazo al mundo a través de escenas emblemáticas como el Ángel de la Independencia, en México, y personajes icónicos del fútbol, como Lionel Messi y Mbappé.
Esta canción acompaña el retorno musical de la colombiana y la posiciona nuevamente como icónico emblemático de este evento deportivo.
La colombiana es llamada "La reina de los mundiales" por hacer varios de los temas: "Waka Waka (This time for Africa)", oficial del Mundial de Futbol Sudráfica 2010, "La La La", que aunque no fue el tema oficial del Mundial de Futbol Brasil 2014, la interpretó en la clausura y ganó un fuerte lugar.
Míralo aquí:
El mundial tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.