Así se vivió en Guatemala la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

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Guatemala vivió una jornada dominical llena de emociones y fanatismo con la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que terminó con victoria para la Roja.

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El duelo, disputado en Nueva York, paralizó las calles de Guatemala, donde el fervor se desbordó en una marea de colores. Predominó, con notable ventaja, la Albiceleste; familias enteras, niños con el rostro pintado y adultos mayores lucían con orgullo la camisola de Leo Messi, rindiendo homenaje al legado del 10, que disputó su último partido en una Copa del Mundo.

La ocasión perfecta para lucir la camiseta albiceleste y apoyar a Argentina. (Foto: José Pos)

No obstante, el corazón de muchos también latía por España. En el Centro Español, el ambiente fue de gala: una fiesta donde los gritos de apoyo a "La Roja" resonaron con fuerza.

Aficionados en el Centro Español celebraron el título de la Roja. (Édgar Pocón)

Mientras tanto, en la Plaza El Amate y en restaurantes de toda la capital, la pasión se hizo sentir entre platos típicos y pantallas gigantes.

Las familias también visten de la selección de Argentina en la Sexta Avenida. (Foto: Édgar Pocón)

Entre abrazos, nervios y mucha euforia, los guatemaltecos demostraron que, aunque nuestra selección no estuviera en la cancha, el futbol corre por nuestras venas, uniendo al país en un solo latido global lleno de color y esperanza.