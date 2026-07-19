España vence a Argentina y es el campeón del Mundial 2026

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España se corona campeón por segunda vez en su historia del Mundial tras vencer a Argentina en Nueva York.

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En un juego muy táctico y cerrado, España impuso su ritmo y se coronó campeón ante la Argentina de Lionel Messi, que buscaba su cuarto título mundial.

En un juego muy táctico y cerrado, Argentina impuso su ritmo y se coronó campeón ante España, que buscaba su segundo título mundial.

El choque de estilos entre la posesión pulcra de los europeos y la garra vertical de los campeones defensores ha entregado un espectáculo dramático, aunque carente de festejos en las áreas.

A passionate rendition of Argentina’s national anthem before the @FIFAWorldCup Final pic.twitter.com/Bbpm0EL40G — FIFA (@FIFAcom) July 19, 2026

Desde el silbatazo inicial, la tónica del partido quedó clara: España se adueñó del balón bajo la batuta de Rodri, buscando agrietar el muro defensivo albiceleste.

Argentina, liderada por Lionel Messi, apostó por transiciones rápidas que exigieron al máximo a la zaga española, la cual llegaba a la final habiendo encajado un solo gol en todo el torneo.

Malas noticias

La peor noticia de la primera mitad para Lionel Scaloni llegó al minuto 43, cuando Lisandro Martínez tuvo que abandonar el campo por lesión para dejar su lugar a Leandro Paredes para reestructurar el mediocampo.

Al minuto 60, ambos seleccionadores movieron sus piezas para refrescar piernas.

Luis de la Fuente hizo variantes en el ataque español buscando abrir las bandas, mientras que Argentina agotó ventanas de sustitución para mantener la presión alta y el orden defensivo en los últimos pasajes del encuentro.

La situación se complicó para Argentina al 90+2 cuando Enzo Fernández cometió una falta sobre Cubarsi en medio del campo y se ganó la segunda amarilla para dejar a la albiceleste con 10.

Spain and Argentina are headed to extra time. ⏱️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/9niLV3DvPE — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

Tiempos extra

En el primer tiempo extra, España se fue con todo al ataque para aprovechar la ventaja en el campo.

Al 97, Nico Williams había abierto el marcador, pero no se validó el tanto por una falta en ofensiva.

A pesar de la derrota, Emiliano el "Dibu" Martínez tuvo una destacada participación en la final. (Foto: Sofascore)

Repasa las estadísticas de la gran final del Mundial 2026, en este enlace.

Los ataques sobre la portería de Emiliano Martínez no cesaban, mientras que Messi no lograba hacerse del balón.

Lionel Messi apareció en pocas ocasiones en busca del gol para Argentina. (Foto: AFP)

Las fricciones entre los jugadores de ambas selecciones chispaban con cada roce que encendía los ánimos.

El segundo tiempo extra comenzó de nuevo con la posesión del balón para España.

Tan solo pasaron unos segundos cuando Ferran Torres mandó el balón al fondo de la portería argentina.

⚽️ ¡Goooool de España! Ferran Torres aparece al 106’ para marcar el 1-0 de La Roja ante Argentina en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA #Tigo26 pic.twitter.com/atmS3oOLsn — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) July 19, 2026

Al 113, Ferran había marcado de nuevo, pero arrancó en fuera de lugar ahogando el grito de gol español.

El cierre del juego fue intenso con Argentina buscando el empate y enviar la final a los penales, pero no lograron conseguir el ansiado gol.

España ahora obtiene su segunda estrella en su escudo, Mientras que termina una generación dorada en Argentina comandada por Lionel Messi.