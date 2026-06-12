¡Desapercibido! Así ingresó Thomas Müller al partido inaugural del Mundial 2026

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El exseleccionado de Alemania, Thomas Müller acudió al partido inaugural del Mundial 2026, México vs Sudáfrica, como invitado especial y analista de una cadena alemana.

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El futbolista del Vancouver Whitecaps, Thomas Müller publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que se observa el momento en que ingresó este jueves 11 de abril a la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA, en Ciudad de México.

En las imágenes se observa al futbolista alemán cuándo camina hacia la instalación deportiva acompañado de personal privado, pero pasa desapercibido entre los miles de aficionados, que en su mayoría eran mexicanos.

"Casi como la invasión de los gladiadores", dice Müller en tono de broma mientras continúa su camino, el cual no tuvo inconveniente, ya que las personas no lo reconocieron, y los pocos que lo hicieron, no se le interpusieron a su paso.

Tres de los pocos aficionados que lo reconocieron intentaron tomarse una fotografía, pero uno de los acompañantes del alemán no lo permitió.

Finalmente, Müller ingresó al estadio por un acceso exclusivo, sin antes saludar a un cuarto aficionado que lo logró reconocer.

Mira:

#mexico #esmuellert ♬ Gonna Fly Now (From "Rocky") - Geek Music @esmuellert Fast wie beim Einmarsch der Gladiatoren… Ab zum neuen Arbeitsplatz am Spielfeldrand im Aztekenstadion @FIFA World Cup #worldcup2026