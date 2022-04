Asistente a la fiesta donde estuvo Debanhi y sus amigas contó lo que vio esa noche

Una de las asistentes a la fiesta a la que fue Debanhi y sus amigas rompió el silencio y contó en un "en vivo" lo que vio esa noche.

En el video, la joven identificada en redes como msml_Stephanie afirmó que se desconcertó con la desaparición de Escobar y mencionó detalles que no habían sido revelados de esa noche, entre ellos que a ella y sus amigas se les ofreció ayuda.

"No he dejado de pensar en el caso de Debanhi, estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla, incluso yo me ofrecí para llevarla a su casa para que estuviera a salvo, insistí con sus amigas si tenían un método seguro para llevarlas a su casa y ellas insistieron que efectivamente sí, que alguien de confianza iba a pasar por ella, Debanhi no estuvo sola, pudo haber estado a salvo, hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa. Sin embargo sus amigas no quisieron, dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y esto no fue así, ella no estuvo sola, hoy nos falta ella y es indignante ver cómo ella estuvo tan cerca, al alcance mío de poderla ayudar, de que ella pueda estar en su casa ahorita y que sus amigas no hayan querido que las ayudáramos, que la ayudáramos a ella, en el estado en el que estaba, iba a haber alguien dispuesta ayudarla pero sus amigas no quisieron", explicó.

La internauta y testigo en la reunión aseguró que se ofreció para darles jalón, además señaló que era importante, más en el estado en el que estaba, aunque no dio detalles de si estaba bajo los efectos del alcohol.

Según el medio Grupo Formula las autoridades ya analizan los detalles de esta declaración hecha en la web.

Debanhi fue dejada en medio de una carretera inhóspita por un conductor de una aplicación, quien fue "contratado" por sus amigas para que la llevara a casa, según se dice en redes él les envió una foto a ellas donde aparece sola en el camino pues no le quiso dar el servició, aunque aún se desconoce más de estos detalles.