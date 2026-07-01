Hombre grita un gol de México en pleno partido de Dodgers vs. Athletics

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Un curioso momento ocurrió cuando, en pleno encuentro de beisbol entre Los Angeles Dodgers y los Oakland Athletics, un asistente que portaba la camisola de futbol verde se paró y gritó "¡gol!", ya que, en ese momento, se llevaba a cabo el partido entre México y Ecuador.

En un video subido por las fuentes oficiales de la MLB (Major League Baseball) se aprecia el momento en el que el hombre luciendo la camisola de El Tri se para y grita entusiasmado por un gol, justo en el momento en el que el beisbolista estadounidense Justin Wrobleski iba a lanzar, distrayéndolo.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar: "Perdón MLB pero...", se lee en uno de ellos, mostrando la celebración en el Ángel de la Independencia.

La victoria de México ante Ecuador

El partido entre México y Ecuador terminó en un inminente 2-0 entre la controversia, pues la noche antes, varios fanáticos mexicanos se acercaron al hotel donde estaba el equipo sudamericano y provocaron ruido e hicieron celebraciones para no dejar dormir a sus contrarios.

MIRA:

This fan was going wild after Mexico scored in the World Cup at the Dodgers/Athletics game pic.twitter.com/fP9EQMNNmo — MLB (@MLB) July 1, 2026



