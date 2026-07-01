Hombre grita un gol de México en pleno partido de Dodgers vs. Athletics

Un curioso momento ocurrió cuando, en pleno encuentro de beisbol entre Los Angeles Dodgers y los Oakland Athletics, un asistente que portaba la camisola de futbol verde se paró y gritó "¡gol!", ya que, en ese momento, se llevaba a cabo el partido entre México y Ecuador.
OTRAS NOTICIAS: No dejaron dormir: Acusan a la afición mexicana de hostigar a selección ecuatoriana
En un video subido por las fuentes oficiales de la MLB (Major League Baseball) se aprecia el momento en el que el hombre luciendo la camisola de El Tri se para y grita entusiasmado por un gol, justo en el momento en el que el beisbolista estadounidense Justin Wrobleski iba a lanzar, distrayéndolo.
De inmediato los comentarios no se hicieron esperar: "Perdón MLB pero...", se lee en uno de ellos, mostrando la celebración en el Ángel de la Independencia.
La victoria de México ante Ecuador
El partido entre México y Ecuador terminó en un inminente 2-0 entre la controversia, pues la noche antes, varios fanáticos mexicanos se acercaron al hotel donde estaba el equipo sudamericano y provocaron ruido e hicieron celebraciones para no dejar dormir a sus contrarios.
MIRA: