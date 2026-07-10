Asociación de Futbol de Sudáfrica desmiente salida de Bross

-

Tras los fuertes rumores sobre la salida de Hugo Bross como seleccionador de Sudáfrica, la Asociación de Futbol de aquel país confirmó la continuidad del belga en el banquillo Bafana Bafana.

OTRAS NOTICIAS: España derrota a Bélgica y se mete a semifinales del Mundial 2026

"Broos continúa como seleccionador de Bafana Bafana y los informes que afirman lo contrario son completamente falsos", dice la selección a través de un comunicado.

Sudáfrica registró en la Copa del Mundo 2026, un total de 1,212 desmarques para recibir balón, 359 a la espalda de la defensa, 458 entre líneas y 395 por delante de la defensa. (Foto: Asociación Sudafricana de Futbol)

El entrenador, de 74 años, llegó a Sudáfrica en 2021 y bajo su dirección el combinado nacional alcanzó su mejor resultado en Copas del Mundo en 2026, al acceder a la etapa de eliminación directa.

Según el mismo comunicado, no es la primera vez que se vincula al técnico con una posible salida. "En marzo de 2024, se rumoreaba que Broos se uniría a la selección de Túnez, apenas unas semanas después de que los Bafana Bafana ganaran la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones", detallan.

Sudáfrica contabilizó 634 recepciones bajo presión en la Copa Mundial 2026. (Foto: Goal.com)

La Asociación Sudafricana de Futbol concluyó el comunicado asegurando que, luego de un descanso en Bélgica, Bross "regresará a finales de este mes" para continuar su trabajo.

*Con información de agencias.