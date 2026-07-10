España derrota a Bélgica y se mete a semifinales del Mundial 2026

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España se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y jugará contra Francia el pase a la gran final del 19 de julio.

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España alcanzó este viernes por segunda vez en su historia las semifinales del Mundial al ganar 2-1 a Bélgica en el Estadio de Los Ángeles, gracias a un gol in extremis de Mikel Merino (88'), ya héroe en octavos ante Portugal (1-0, 90+1).

ESP 2-1 BEL (90') - Mikel Merino marca el gol más rápido de un suplente de España en TODA la historia de la Copa del Mundo: apenas 115 segundos después de saltar al campo. Supera el registro de Enrique Saura, que necesitó 159 segundos para marcar contra Yugoslavia el… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 10, 2026

Fabián Ruiz adelantó España a la media hora de juego y Charles De Ketelaere igualó antes del descanso (40+1'), con el primer gol encajado por la Roja en el torneo.

En el minuto 71 los Diablos Rojos perdieron a su portero Thibaut Courtois, sobresaliente hasta entonces, por una lesión en el muslo izquierdo. Le sustituyó Senne Lammens.

A pesar de salir por una lesión, Thibaut Courtois tuvo una destacada participación en el partido. (Foto: Sofascore)

Repasa las estadísticas del triunfo de España sobre Bélgica, en este enlace.

Su rechace, tras un tiro desde fuera del área de Pau Cubarsí, lo convirtió Merino para dar el pase a España.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Francia vs. España en el Mundial 2026?

La Roja jugará el martes, en Dallas, por un puesto en la final contra la actual subcampeona Francia.

*Con información de AFP