México vs. Inglaterra se demora por tormenta eléctrica; iniciará una hora más tarde

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El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, sufrió un retraso de una hora debido a las condiciones climáticas que afectan a la Ciudad de México.

A través de las pantallas del estadio Ciudad de México, la FIFA informó a los asistentes que el encuentro ya no comenzará a las 6:00 p. m. como estaba previsto, sino una hora después.

La decisión fue tomada tras la activación del protocolo por tormenta eléctrica, luego de que el sistema de monitoreo meteorológico detectara actividad en las inmediaciones del inmueble.

Se activa amenaza de lluvia en el estadio Azteca



Posiblemente Se retrase el México vs Inglaterra pic.twitter.com/iQJ6ZMJYto — é (@EventosMexicoMx) July 5, 2026

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, si se registra la caída de un rayo dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio, el partido debe aplazarse por al menos 30 minutos, reiniciándose el conteo cada vez que se detecte una nueva descarga.

¡DALE, DALE, DALE MÉXICO!



La afición sigue alentando al Tri dentro del Estadio Azteca ️ debido a la TREMENDA LLUVIA ️ que sufre Ciudad de México antes del encuentro frente a Inglaterra



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La lluvia ha sido constante durante toda la tarde en la capital mexicana, obligando a los aficionados que ya se encontraban en el estadio a permanecer bajo resguardo mientras las autoridades evalúan las condiciones.

Si el clima mejora y no se registran nuevas descargas eléctricas, el balón rodará finalmente a las 7:00 p. m., una hora después del horario originalmente programado.