Marquinhos: "Pecamos mucho en las oportunidades que tuvimos"

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El capitán de la selección brasileña, Marquinhos, lamentó este domingo las ocasiones perdidas en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo, que le costaron la eliminación a la Canarinha tras perder por 2-1 ante Noruega.

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"Pecamos mucho en las oportunidades que tuvimos, tuvimos un penal y otras ocasiones. En la Copa del Mundo, el que falla menos acaba pasando a la próxima fase y consagrase victorioso", declaró el defensa brasileño.

Brasil hizo 14 remates frente a Noruega, pero solamente 4 a puerta. (Foto: AFP)

Marquinhos resaltó la eficacia que tuvo Noruega, que ganó gracias a dos goles en la segunda mitad de su gran figura, el delantero Erling Haaland.

"Por la experiencia que tenemos, sabemos que estos partidos son muy difíciles, cualquier balón es decisivo. Hoy la selección de Noruega logró ser eficaz en las bolas que tuvieron", lamentó.

"Ahora toca asumir la culpa, yo como capitán, los jugadores más viejos, tenemos que asumir la culpa para que las próximas generaciones tengan más tranquilidad para trabajar", declaró el capitán del PSG.

Brasil recibió 7 faltas y provocó 6 ante los Vikingos. (Foto: AFP)

Marquinhos pidió paciencia a la exigente 'torcida' brasileña para que los jóvenes talentos puedan trabajar con calma de cara al próximo Mundial.

"Es un ciclo que empezará a partir de ahora, no sabemos lo que sucederá, pero creo y pido que tengan consciencia con los más jóvenes, que los apoyen desde ya, no podemos simplemente llegar a una Copa del Mundo, con el ciclo cómo fue, y querer tanto", dijo.

La Canarinha completó 291 de los 348 pases que registró ante Noruega. (Foto: AFP)

El defensa brasileño afirmó que la pentacampeona del mundo "entregó bastante" en el césped "pero el futbol hoy es muy equilibrado e igualado. Tenemos que aprender de la lección".

Por último, Marquinhos quiso "pedir disculpas al pueblo brasileño, a todos los que vinieron aquí y presenciaron esto".

"Tenemos que aprender de los errores, a los que se queden, tienen que trabajar con las próximas generaciones. Pido que el pueblo apoye desde ya, son 4 años, para que puedan trabajar y conseguir cosas grandes en el próximo Mundial", concluyó.