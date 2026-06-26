Australia y Paraguay firman un empate sin goles en el cierre del grupo D

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Con cierta comodidad por parte de ambos lados, Australia y Paraguay firmaron un poco emocionante empate sin anotaciones en el cierre del grupo D de United 2026, en un duelo disputado en el Estadio San Francisco.

Desde el inicio del encuentro se notó la tensión por lo que se jugaban, pero lejos de ser los paraguayos los que más propusieran en el terreno de juego por tener mayor necesidad, fueron los australianos los que más intentaron generar ocasiones, aunque con poca claridad frente al marco de Orlando Gill.

Los Canguros terminaron con tres remates a puerta en la primera mitad, siendo el más claro en el descuento, cuando Cristian Volpato, sobre el 45+2, sacó un zurdazo cruzado desde la derecha que obligó a Gill a volar para atajar.

¡Australia está en Dieciseisavos de Final! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 26, 2026

No cambio mucho la segunda mitad, con ambos ligeramente cómodos con el resultado. Los guaraníes estuvieron cerca de marcar en ocasiones de Mauricio (50) y Enciso (82), ambos encontrando a Patrick Beach en el fondo y todavía los australianos tuvieron en Bos (83) una clara, sin fortuna.

De esta manera, Australia avanza como segunda del grupo D a los dieciseisavos de final, en donde ahora esperan a su rival, que será el segundo puesto del grupo G (Bélgica, Irán, Egipto o Nueva Zelanda).

Mientras que Paraguay llegó a cuatro puntos, por lo que queda bien parado en su tarea por avanzar como uno de los ocho mejores terceros.