Australia apaga a las estrellas de Turquía y arranca con victoria en el Mundial

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Australia arrancó con el pie derecho su participación en United 2026 al derrotar 2-0 a Turquía en el BC Place de Vancouver, un resultado que lo coloca entre los líderes del grupo D tras la primera jornada.

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Los Socceroos sorprendieron a una selección turca que llegaba con varias figuras consolidadas en la élite europea, entre ellas Arda Guler, del Real Madrid, y Hakan Calhanoglu, del Inter de Milán. Sin embargo, el conjunto oceánico supo explotar sus fortalezas y castigó cada espacio que dejó su rival.

Durante el inicio del encuentro, el equipo dirigido por Anthony Popovic cedió la iniciativa y apostó por un bloque ordenado y transiciones rápidas. La fórmula dio resultado al minuto 27, cuando Nestory Irakunda recibió un pase de Okon-Engstler por el sector izquierdo, aceleró dejando atrás a varios defensores, se quitó a un último marcador con un autopase y definió con potencia dentro del área para vencer al guardameta turco y abrir el marcador.

A partir de ese momento, el cuadro otomano asumió el control de la posesión y buscó el empate con insistencia. Sin embargo, se encontró con un inspirado Patrick Beach, quien respondió con seguridad ante los intentos de Calhanoglu, Guler y compañía.

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Cuando los europeos atravesaban su mejor momento, Australia volvió a golpear. Connor Metcalfe culminó un veloz contragolpe con un potente zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta turco y sentenció el encuentro.

En los minutos finales, Turquía mantuvo la presión ofensiva, pero nuevamente apareció Beach para conservar el arco en cero y asegurar una victoria que premia la efectividad australiana.

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Con este resultado, Australia se instala en la parte alta del grupo D junto a Estados Unidos. Los Socceroos enfrentarán a los anfitriones el próximo viernes a la 1:00 p. m., mientras que Turquía buscará recuperarse ante Paraguay ese mismo día a las 9:00 p. m.