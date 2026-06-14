Los Knicks son campeones de la NBA y terminan una sequía de 53 años

Los Knicks de Nueva York terminaron con una espera de 53 años y se proclamaron campeones de la NBA al derrotar 94-90 a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales, disputado en territorio texano.
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La franquicia neoyorquina aseguró su tercer campeonato y el primero desde 1973 gracias a una actuación sobresaliente de Jalen Brunson, quien lideró la ofensiva con 45 puntos y fue determinante en los momentos decisivos de un encuentro que se mantuvo cerrado hasta el último cuarto.
San Antonio presentó batalla durante gran parte del partido e incluso llegó con opciones a los minutos finales, pero no encontró la fórmula para frenar a Brunson cuando más lo necesitaba Nueva York.
Del lado de los Spurs, Victor Wembanyama no pudo completar con un título una temporada brillante.
El francés fue contenido por la defensa rival y finalizó con 19 puntos, mientras que Dylan Harper comandó el ataque texano con 25 unidades.
Wembanyama también volvió a destacar en el costado defensivo al aportar 14 rebotes y cinco bloqueos, aunque su esfuerzo no bastó para evitar que los Knicks celebraran en suelo texano.