Austria derrota 3-1 a Jordania y toma impulso rumbo al choque con Argentina

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Austria inició su participación en el Mundial con una victoria 3-1 sobre Jordania en la primera jornada del grupo J disputada en el estadio de San Francisco, resultado que le permite sumar sus primeros tres puntos antes del esperado duelo frente a Argentina del lunes (11:00 a. m.).

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La debutante selección jordana mostró personalidad desde el inicio y generó peligro mediante rápidos contragolpes liderados por Mousa Al Tamari, el llamado "Messi jordano".

Sin embargo, fueron los europeos quienes golpearon primero al minuto 21, cuando Romano Schmid sacó un potente remate desde la frontal del área para abrir el marcador.

+3 for Austria #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Los Valientes hicieron honor a su apodo y reaccionaron tras el descanso y encontraron el empate al 49 gracias a una brillante acción individual de Ali Olwan, quien condujo desde la mitad de la cancha y definió con precisión para marcar el primer gol de su país en la historia de los Mundiales.

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El empate animó a los asiáticos, pero el Das Team recuperó el control del encuentro. Después de un gol anulado por una mano de Stefan Posch, los austríacos encontraron la ventaja definitiva al minuto 76, cuando un cabezazo de Marko Arnautovic terminó en autogol del defensor Yazan Al Arab.

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Con Jordania lanzada al ataque en busca de la igualdad, Austria sentenció el partido en el tiempo añadido. Arnautovic transformó un penal al 90+12 para sellar el 3-1 final.

Ahora, los europeos pondrán la mira en la Albiceleste, rival con el que disputarán el liderato del grupo J en la próxima jornada.