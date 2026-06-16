Austria y Jordania pelearán en un debut digno del Mundial

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Austria regresará este martes a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, enfrentando a una selección de Jordania que vivirá su primera experiencia histórica en la máxima cita del balompié.

El duelo correspondiente al Grupo J está pactado para las 10:00 p. m., en el Estadio de la Bahía de San Francisco. En la previa, los europeos parten como favoritos, aunque el cuadro asiático llega listo para competir de igual a igual.

En los años 30, Austria fue una de las mayores potencias de Europa gracias a un estilo de juego dinámico y colectivo. (Foto: Getty Images)

Los dirigidos por Rangnick llegan con algunas dudas para el debut. Por un lado, hicieron unas sobresalientes eliminatorias, pero en los amistosos previos al Mundial no conocieron la victoria.

Tienen una ofensiva sólida, pero una fragilidad defensiva que, de no corregirse, Austria podría aprovechar al máximo.

Das Nationalteam, por su lado, acumuló 4 triunfos y 1 empate, dejando un buen sabor de boca en el equipo y apelando a seguir con la presión y la memoria de juego dentro de la cancha. Con figuras de la talla de David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Marko Arnautović, el panorama parece servido en bandeja de plata para el cuadro austríaco.

Tras 10 intentos fallidos desde México 1986, el equipo de Los Valientes logró su boleto de manera brillante. (Foto: Getty Images)

Así jugarían

Austria: 13 Pentz, 5 Posch, 3 Danso, 8 Alaba, 16 Mwene, 6 Seiwald, 20 Laimer, 4 X. Schlager, 21 Wimmer, 9 Sabitzer y 7 Arnautovic. DT: Ralf Rangnick

Jordania: 1 Abulaila, 2 Abu Hasheesh, 5 Al Arab, 3 Nasib, 23 Haddad, 21 Al Rashdan, 8 Al Rawabdeh, 9 Olwan, 10 Al Taamari, 13 Al Mardi y 7 Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami

El partido por el Grupo J entre Austria y Jordania podrá verse en vivo por Canal 11, Fox y Tigo Sports.