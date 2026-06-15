Los Vikingos tienen arcos y flechas listas para el debut ante Irak

Boston recibirá este martes a las 4 p. m. a los Vikingos y a los Leones de Mesopotamia para el segundo enfrentamiento del Grupo I. Ambos combinados vuelven a la escena con las armas suficientes para buscar su primera victoria en el torneo.
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Las estadísticas posicionan como favorita a Noruega por el arsenal pesado de su plantilla. Erling Haaland, quien disputará su primera copa, es una de las figuras de las que más se espera dentro del terreno de juego, acompañado por Martin Odegaard y Alexander Sorloth.
Por su parte Irak, con un plantel más modesto, buscará dar la sorpresa y mejorar el registro de su última participación histórica, ocurrida en México 1986, cuando no lograron superar la fase de grupos.
Los europeos llegan con un ritmo sólido tras cosechar un saldo de dos empates, dos victorias y una derrota en lo que va de 2026. En tanto, los asiáticos registran dos triunfos, una igualdad y un revés en su fase previa.
Debido a que no existen antecedentes de enfrentamientos entre ambas selecciones, la imaginación será la encargada de pintar la escena antes de que la Trionda empiece a rodar.
A priori, el conjunto nórdico está mejor valorado que su rival, sobre todo por el excelso papel que desempeñó en las eliminatorias. Su debut será el reflejo de la ilusión que inunda a todo su país por regresar a la máxima fiesta del planeta tras 28 años de ausencia.
Irak, por su cuenta, fue el último en llegar a la fiesta. A pesar de ello, celebra dar por terminada la espera de 40 años para participar en la máxima justa del balompié. Con jugadores como Ali Al-Hamadi y Aymen Hussein esperan iniciar el torneo desplegando su mejor futbol.
RETENIDO
A la llegada de Irak a Chicago, Estados Unidos, el delantero Aymen Hussein fue retenido e interrogado por las autoridades migratorias durante 7 horas, episodio que causó molestia en la delegación y funcionarios iraquíes, que no tardaron en pronunciarse.
Así jugarían
Noruega: 1 Nyland, 26 Ryerson, 3 Ajer, 17 Heggem, 5 Wolfe, 22 Bobb, 8 Berge, 10 Odegaard, 20 Nusa, 9 Haaland y 7 Sorloth. DT: Stale Solbakken.
Irak: 22 Basil, 23 Doski, 5 Hashim, 4 Tahseen, 3 H. Ali, 20 Sher, 16 Al Ammari, 8 Bayesh, 7 Amyn, 18 Hussein y 9 Al Hamadi. DT: Graham Arnold.
El partido a disputarse en el Estadio Boston se podrá ver a través de Tigo Sports, Canal 11 y FOX.