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El auto deportivo que quedó destruido sobre la Interamericana

  • Por Jessica González
23 de marzo de 2026, 08:54
Dos personas terminaron con crisis nerviosa. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Dos personas terminaron con crisis nerviosa. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El conductor del auto impactó contra un camión.

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Un fuerte accidente se registró esta mañana de lunes 23 de marzo en el kilómetro 107.5 de la ruta Interamericana.

Un vehículo deportivo, color rojo, terminó empotrado en la parte trasera de un camión. 

Hasta ahora se desconocen los detalles del accidente, pero según Bomberos Voluntarios, dos personas fueron atendidas con crisis nerviosa.

Tras el impacto, la parte delantera del auto quedó completamente destruida.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

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