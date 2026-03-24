Auto impacta y gira como un "trompo" en plena carretera (video)

Las imágenes muestran cómo el auto vuelve a quedar con las llantas sobre el suelo.
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Un accidente de tránsito ocurrió en la carretera que conduce hacia Alta Verapaz.
El hecho quedó registrado por la cámara del conductor que iba tras el auto involucrado.
Según las imágenes, el piloto iba sobre la carretera cuando perdió el control, llegó al borde del pavimiento y chocó contra unos árboles.
Debido al fuerte impacto, el auto giró en varias ocasiones hasta volver a quedar con las 4 llantas sobre la calle.
Mira aquí el video:
Según la información preliminar, solo se reportaron daños materiales.