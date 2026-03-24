Trabajador del Organismo Judicial es hallado sin vida en su casa

El cuerpo de la víctima fue hallado sobre una cama.
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Un hombre fue localizado sin vida en el interior de una vivienda en la cabecera departamental de San Marcos.
La víctima fue identificada como Julio César Ramos Salguero, de 37 años de edad.
De acuerdo con información preliminar, el fallecido fue encontrado sobre una cama dentro del inmueble. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte, por lo que autoridades competentes realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, donde se investiga la causa de muerte.
El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicó la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento.
Ramos Salguero era originario de la cabecera departamental y, según familiares, laboraba en el Organismo Judicial.
"Acudimos al llamado de emergencia para atención prehospitalaria, pero al momento de evaluar al paciente se constató que ya no contaba con signos vitales", indicó Julio Fuentes, vocero de Bomberos Municipales.