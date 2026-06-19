Estados Unidos vence con autoridad a Australia y manda en el grupo D

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Seattle se pintó de rojo y blanco para el partido entre Estados Unidos y Australia, en el que los anfitriones se quedaron con el triunfo 2-0 y prácticamente aseguraron su clasificación a la siguiente ronda.

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Aunque en el papel parecía un duelo más parejo, los hombres de Pochettino descifraron rápidamente la idea del rival, asegurando un mayor control del juego.

Alex Freeman anotó el segundo para Estados Unidos y se quedó con el premio al mejor jugador del partido. (Foto: Sofascore)

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Australia intentó responder, pero no tuvo la claridad necesaria para corregir el rumbo. Se cumplía apenas el 11' cuando Balogun hizo una extraordinaria jugada ofensiva. Burgess intentó bloquear el centro, pero al tocar el balón, lo mandó al fondo de la propia red para el 1-0 de los anfitriones.

La primera amarilla llegó al 16', para Bos de Australia. Circati fue el segundo amonestado y eso condicionó a los Socceroos.

Australia sumó 384 presiones defensivas ante Estados Unidos. (Foto: AFP)

Parecía que el primer tiempo estaba liquidado, pero Freeman sorprendió al minuto 43 con el segundo tanto para la escuadra estadounidense, que fue confirmado luego de consultar al VAR.

Tras una primera mitad en el que Estados Unidos mostró un gran nivel con pases certeros, sociedades, buen funcionamiento y profundidad, se consumió el tiempo y los equipos se fueron al descanso.

Estados Unidos sumó 8 remates a puerta, dentro del área penal. (Foto: AFP)

En el segundo episodio, Australia realizó variantes en busca de la remontada. A pesar de que adelantaron líneas y tuvieron mayor presencia ofensiva, no les alcanzó para mover la pizarra.

Los Socceroos tuvieron algunas aproximaciones, pero sin generar verdadero peligro. Poco a poco el ritmo fue en caída hasta agotar el cronómetro.

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Con este resultado, Estados Unidos se afianzó en el primer lugar del grupo y buscará cerrar con puntaje perfecto ante Turquía, el próximo 25 de junio.

Así jugaron

Estados Unidos: 24 Freese, 2 Dest, 3 Richards, 5 Robinson, 13 Ream, 16 Freeman (gol al 43'), 4 Adams, 8 McKennie, 17 Tillman, 9 Pepi, 20 Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Australia: 18 Beach, 3 Circati, 4 Italiano, 5 Bos, 19 Souttar, 21 Burgess (6 Geria al 45'), 13 Oneill, 24 Okon-Engstler, 7 Leckie (20 Volpato al 61'), 9 Toure (17 Irankunda al 45'), 23 Velupillay (8 Metcalfe al 45'). DT: Tony Popovic.