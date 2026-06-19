Países Bajos enfrenta a Suecia en un duelo de pronóstico reservado

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Países Bajos se medirá el pulso frente a Suecia este sábado (11:00 a. m.) en Houston, Estados Unidos. Un partido que ofrece dramatismo en la búsqueda de un boleto a la siguiente ronda del máximo torneo de futbol.

Esta segunda jornada representa la vitrina que mostrará qué selecciones ponen un pie en la siguiente ronda, y cuáles deberán dar un último empujón para clasificarse y continuar con el sueño mundialista.

Suecia mantuvo el 47 % de posesión del balón frente a Túnez en la primera jornada; otro 11 % se mantuvo en disputa. (Foto: AFP)

Los dirigidos por Koeman llegan tras el empate 2-2 contra Japón, un duelo vibrante que los Tulipanes dominaron y en el que llevaron peligro al área contraria principalmente por las bandas. Tras el repliegue de los últimos minutos, la Naranja Mecánica terminó cediendo el control a los rivales, que encontraron la paridad.

Por su lado, Suecia gustó y goleó ante Túnez (5-1) con un bloque ofensivo sólido y la tenacidad para aprovechar los espacios que dejó el adversario.

La Oranje realizó 23 centros durante el juego del debut. De esos, 8 fueron completados. (Foto: AFP)

Ambas selecciones cuentan con jugadores desequilibrantes y la historia lo demuestra. Oficialmente registran cinco duelos entre ambos: tres de estos terminaron en empate y hubo una victoria por equipo. El último juego fue en octubre de 2017, durante la etapa de clasificación a Rusia 2018. En aquel entonces, Países Bajos triunfó 2-0.

Suecia ocupa la primera casilla del Grupo F y espera reconquistar la posición para seguir avanzando en la competencia, mientras que la Oranje es tercera, pero tanteará a los adversarios con el fin de encontrar su talón de Aquiles y quedarse con los 3 puntos.

Suecia se trasladó de México, donde disputó su primer partido, hacia Houston, Estados Unidos, en donde cumplirá la segunda jornada. (Foto: AFP)

Así jugarían

Países Bajos: 23 Flekken, 15 Van de Ven, 4 van Dijk, 6 van Hecke, 22 Dumfries, 14 Reijnders, 16 Til, 8 Gravenberch, 11 Gakpo, 19 Brobbey y 18 Malen. DT: Ronald Koeman.

Suecia: 23 Nordefeldt, 14 Ekdal, 15 Starfelt, 20 Smith, 24 Stroud, 22 Zeneli, 16 Karlstrom, 26 Ali, 25 Nilsson, 11 Elanga y 7 Bergvall. DT: Graham Potter.

La Oranje tiene la obligación de sacar los tres puntos para no complicar su pase a dieciseisavos. (Foto: AFP)

El juego que abre la segunda jornada del grupo F, entre Países Bajos y Suecia, podrá disfrutarse por Tigo Sports.