Autoridades piden evitar turbas en el México-Inglaterra

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Las autoridades invitaron a las aficiones a disfrutar de la Copa Mundial FIFA 2026, evitando aglomeraciones para el juego entre México e Inglaterra, pactado para este domingo a las 6:00 p. m. en el Estadio Azteca.

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Según agencias noticiosas, la Coordinadora Nacional de Protección Civil pidió a la población a vivir los encuentros desde casa, cuando sea posible, para evitar concentraciones.

México 8 goles con 7 asistencias. Ha rematado 50 veces, 16 entre los tres palos. (Foto: AFP)

"No todos los eventos necesitan vivirse desde el lugar", señaló el mensaje difundido por la CNPC, que insiste en que es una medida responsable.

En apoyo a esta determinación, la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México emitieron una alerta de seguridad, tras los heridos y fallecidos de celebraciones previas.

"Además, participar en manifestaciones consideradas políticas por las autoridades puede acarrear detención o deportación, dado que la ley mexicana prohíbe las actividades políticas de los extranjeros", agregaron las autoridades estadounidenses.

Inglaterra suma 8 goles y 7 asistencias, ademas de 74 remates, 27 de ellos entre los tres palos. (Foto: AFP)

Para las personas que asistan a las "Zonas de Fans" y lugares públicos, así como el estadio, se les solicitó que ubiquen salidas de emergencia y cuenten con un plan de emergencia.

Las medidas de seguridad se intensifican luego que en los festejos de la victoria del Tri sobre Ecuador fallecieran 4 personas.

Para el juego de este domingo se desplegarán más de 17,000 policías y se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas.

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Por su cuenta, la Embajada de Estados Unidos se unió a la campaña "It's a Penalty" (Es un penal) para advertir que en eventos masivos aumenta la trata de personas, por lo que llamó a permanecer en alerta.