Autoridades piden evitar turbas en el México-Inglaterra

Las autoridades invitaron a las aficiones a disfrutar de la Copa Mundial FIFA 2026, evitando aglomeraciones para el juego entre México e Inglaterra, pactado para este domingo a las 6:00 p. m. en el Estadio Azteca.
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Según agencias noticiosas, la Coordinadora Nacional de Protección Civil pidió a la población a vivir los encuentros desde casa, cuando sea posible, para evitar concentraciones.
"No todos los eventos necesitan vivirse desde el lugar", señaló el mensaje difundido por la CNPC, que insiste en que es una medida responsable.
En apoyo a esta determinación, la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México emitieron una alerta de seguridad, tras los heridos y fallecidos de celebraciones previas.
"Además, participar en manifestaciones consideradas políticas por las autoridades puede acarrear detención o deportación, dado que la ley mexicana prohíbe las actividades políticas de los extranjeros", agregaron las autoridades estadounidenses.
Para las personas que asistan a las "Zonas de Fans" y lugares públicos, así como el estadio, se les solicitó que ubiquen salidas de emergencia y cuenten con un plan de emergencia.
Las medidas de seguridad se intensifican luego que en los festejos de la victoria del Tri sobre Ecuador fallecieran 4 personas.
Para el juego de este domingo se desplegarán más de 17,000 policías y se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas.
Por su cuenta, la Embajada de Estados Unidos se unió a la campaña "It's a Penalty" (Es un penal) para advertir que en eventos masivos aumenta la trata de personas, por lo que llamó a permanecer en alerta.