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El francés Hervé Renard, que se incorporó como seleccionador de Túnez ya iniciado el Mundial tras el despido de Sabri Lamouchi después de la primera derrota, no continuará en el puesto, confirmó él mismo este sábado en las redes sociales.

"Antes de irme, quiero dar las gracias a la Federación Tunecina de Futbol por haberme permitido participar en el Mundial 2026. Fue un honor representar a Túnez y vivir esta experiencia inolvidable. Deseo lo mejor a esta selección tunecina para el futuro. Estoy seguro de que continuará creciendo, haciendo vibrar al pueblo y escribiendo bellas páginas de la historia", escribió Renard en Instagram.

Túnez promedio 36% de posesión de balón en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. (Foto: AFP)

"Os deseo mucho éxito para lo que viene. Mi aventura termina", concluyó.

Las Águilas de Cartago comenzaron el camino en United 2026 con la derrota 5-1 ante Suecia, se fue el entrenador, pero no pudieron remontar el vuelo y perdieron también los dos partidos con Renard en el banco, por 4-0 ante Japón y 3-1 contra Países Bajos, lo que supuso la eliminación del torneo.

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Túnez fue el único de los diez equipos africanos que no consiguió superar la fase de grupos y disputar los dieciseisavos de final.

La selección de Túnez hizo 405 recepciones de balón bajo presión en United 2026. (Foto: AFP)

Renard, que fue despedido como seleccionador de Arabia Saudita a dos meses del Mundial, ya había dejado entrever que su estancia en el banquillo de Túnez era circunstancial y limitada al torneo, aunque ni él ni la Federación Tunecina habían cerrado la puerta por completo.