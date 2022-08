Autoridades universitarias repudian incidente con catedrática que ofrecía puntos

Tras el polémico video de la catedrática de la Usac ofreciendo puntos a cambio de votos, las autoridades universitarias se pronunciaron.

La Coordinación Académica de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado, se pronunció sobre el incidente que protagonizó la catedrática Marxia Ivana Rodríguez Figueroa, quien ofreció puntos a sus alumnos a cambio de votos por un candidato.

Las autoridades de esa unidad académica situada en el Centro Universitario del Sur Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Cunsuroc) rechazaron el accionar de la docente.

En el primer inciso, dicha unidad académica manifestó repudiar la coacción hacía estudiantes universitarios.

Asimismo, en el segundo punto la Coordinación Académica reiteró que los alumnos son libres de ejercer su derecho al voto.

Esto dice el comunicado

Repudiamos la coacción a los estudiantes por cualquier medio para ejercer el voto en estas elecciones a director. El estudiante es libre de ejercer su voto sin que sea coaccionado o amenazado por algún profesor de esta carrera. Las acciones realizadas por la profesora no identifican al claustro de docentes que por años hemos impartido docencia en esta casa de estudios. Instamos a los estudiantes para que denuncien si en un momento se sienten coaccionados por algún profesor de esta carrera para ejercer el voto por algún candidato o en su caso, sean objeto de alguna represalia por expresar su apoyo al candidato de su preferencia. Cada profesor es libre de apoyar al candidato de su elección de forma libre y abierta sin ejercer presión ni coacción en los estudiantes.

(Foto: Cortesía)

Soy502 quiso conocer una postura oficial de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), sin embargo, la institución confirmó que continúa investigando el caso para conocer si existirá alguna sanción contra la docente.

Catedrática se defendió

Marxia Ivana Rodríguez Figueroa, la catedrática de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que fue exhibida en redes sociales por un grupo de estudiantes cuando ofrecía puntos a cambio de votos, rompió el silencio y habló sobre la polémica.

Fue a través de una entrevista para el noticiero regional Enfoque Noticias Gt, cuando la catedrática y asesora del diputado José García de la bancada Unión Del Cambio Nacional (UCN) indicó que fue amenazada y le indicaron que tenía que ofrecer punteo extra.

Así respondió la catedrática

Según Rodríguez Figueroa, todo ocurrió alrededor de las 20:00 horas del miércoles 17 de agosto, justamente, cuando ella estaba a punto de impartir el curso titulado "Laboral".

"El problema se dio el día miércoles a las ocho de la noche, cuando yo iba a impartir lo que era la clase de Laboral. Me encontraba en la ciudad capital, porque mi trabajo lo tengo en la capital, en el Congreso de la República", sentenció.

Explicó que recibió una llamada y una persona desconocida le dio indicaciones de lo que tenía que decir, de lo contrario su hija correría peligro.

"El día miércoles, en esa misma cátedra, me hacen una llamada a mi casa indicándome que mi hija estaba jugando afuera de mi casa de Mazatenango, Suchitepéquez... Me indicaban que sino quería que le pasara algo a mi hija, tenía que acceder a las siguientes instrucciones. Yo pensé que dinero me iban a pedir", señaló la catedrática.

"Y lo que me pidieron fue que suspendiera la clase, cuando empezara a impartir la clase de Laboral la suspendiera y que indicara que le brindaran el voto al candidato Luis Carlos Muñoz, dándoles 10 puntos, por el cual motivo yo les indiqué que no podía grabar... porque las clases ahorita no se pueden grabar por los problemas que hay del sistema de la Universidad de San Carlos", dijo.

"Lo hizo por temor"

Posteriormente, indicó que siguió las indicaciones por el temor de que a su hija le hicieran daño, y fue entonces cuando difundieron la grabación para denigrar su imagen profesional y afectarla.

"Que me iba a grabar un estudiante que ellos ya había asignado, yo solo tenía que decir las indicaciones, luego ese estudiante, después de enviar el video a las personas que desconozco, quienes fueron las que me amenazaron, porque estaba en riesgo mi hija aquí afuera de mi casa... Yo ese mismo momento me enfermé, porque se me subió la presión del impacto que tuve que a mi hija la iban a matar", agregó en su declaración.

Finalmente, Marxia Rodríguez dijo que se vio obligada a realizar esas peticiones, ya que ella no gana nada por apoyar a ningún candidato porque ya tiene plaza 011 de docente.

Así ocurrió el incidente

Un grupo de estudiantes del Centro Universitario del Sur Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Cunsuroc) denunció en redes sociales a una catedrática por ofrecer 10 puntos a cambio de votar por director interino, Luis Carlos Muñoz, quien se postula nuevamente para dirigir dicha institución.

En una grabación que se ha hecho viral en redes sociales, se logra escuchar a la catedrática Marxia Ivana Rodríguez Figueroa quien manifiesta su apoyo al candidato. Sin embargo, le dice a sus alumnos que si lo apoyan tendrán punteo adicional.

"Todos van a tener 10 puntos, para el apoyo hacia el director ¿Están de acuerdo?", se escucha decir Rodríguez Figueroa en el video difundido.

"Votar por el director y el examen final va valer 20 puntos. 10 por el apoyo, ustedes mi indican. Bueno, sino están de acuerdo sigue todo en pie, en el mismo punto. Así como estábamos, como dice el programa", enfatizó la docente.

Estudiantes denuncian a catedrática de la Usac por ofrecer puntos a cambio de votos para un candidato.



El incidente ocurrió el 17 de agosto en el Centro Universitario del Sur Occidente (Cunsuroc) pic.twitter.com/DSQknKnXtB — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 19, 2022

Los detalles del video

Soy502 consultó con una fuente en el Cunsuroc e indicó que el incidente ocurrió este miércoles 17 de agosto y fue con estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.

La fuente, que prefirió anonimato para evitar represalias, dijo que la docente involucrada fue Marxia Ivana Rodríguez Figueroa y fue contratada por Luis Carlos Muñoz, el actual director interino del Cunsuroc.