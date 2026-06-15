Ayari anota doblete y pide perdón en la goleada de Suecia sobre Túnez

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El Estadio de Monterrey fue el escenario de una de las postales más emotivas y cargadas de simbolismo en lo que va de la Copa del Mundo 2026.

Durante el contundente triunfo de Suecia por 5-1 sobre Túnez en el debut del Grupo F, el mediocampista Yasin Ayari acaparó los reflectores internacionales al firmar un doblete histórico y negarse a festejar de forma voluntaria frente al país de sus raíces familiares.

Yasin Ayari med vårt första mål i VM 2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nvRcqAlTYW — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 15, 2026

El volante del Brighton de la Premier League, de 22 años y nacido en Solna, Suecia, posee la nacionalidad tunecina por la vía paterna. Tras mantener conversaciones previas con la federación norteafricana de cara a Catar 2022 que no derivaron en una convocatoria formal, el futbolista se decantó por la camiseta escandinava.

En su estreno mundialista este 14 de junio, Ayari abrió el marcador apenas al minuto 7 y cerró la cuenta al 90+6, levantando las manos en señal de disculpa.

La superioridad nórdica se consolidó con las anotaciones de Alexander Isak al minuto 30, Viktor Gyökeres al 59 y Mattias Svanberg al 87. Por parte del seleccionado africano, Omar Rekik anotó el descuento transitorio en el minuto 43.

Con este resultado, la actividad del Grupo F se reanudará el próximo sábado 20 de junio. La escuadra de Suecia buscará mantener el paso perfecto cuando se mida ante Países Bajos en el Estadio de Houston, mientras que Túnez intentará recomponer el camino frente a Japón en el propio feudo de Monterrey.