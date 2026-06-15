Balón gigante del Mundial se desprende en plena calle de El Salvador (video)

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El fuerte viento hizo que el balón rodara a gran velocidad por varias cuadras.

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas la noche del domingo provocaron un inusual incidente en la Zona Rosa de San Salvador.

Un balón inflable promocional, instalado como parte de una campaña publicitaria, se desprendió de su estructura y terminó recorriendo por varias cuadras de la zona.

Según testigos, el balón comenzó a moverse luego de que el viento azotara con intensidad.

Tras soltarse, comenzó a rodar sin control, obligando a varios conductores a disminuir la velocidad y a maniobrar con más precaución.

Mira aquí el video:

Este Mundial no deja de sorprender: anoche, un balón gigante se soltó por la tormenta y terminó rodando por la Zona Rosa en San Salvador. pic.twitter.com/oHrEMz4ul7 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 15, 2026

Muchos usuarios compararon el recorrido del balón con una jugada digna de un verdadero partido de fútbol.