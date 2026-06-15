¡Despedido en pleno Mundial! Túnez dejó fuera a su DT tras escandalosa derrota

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Sabri Lamouchi quedó fuera de la selección de Túnez luego de que su combinado terminara golpeado por Suecia en su debut en el Mundial 2026.

EN CONTEXTO: Ayari anota doblete y pide perdón en la goleada de Suecia sobre Túnez

Un partido y una dolorosa derrota bastó para la Federación de Fútbol de Túnez para que sus directivos tomaran la decisión de destituir a Sabri Lamouchi, director técnico de dicha selección, luego de la dolorosa derrota de su plantel 5-1 frente al combinado de Suecia.

La derrota por goleada en el debut dejó muy golpeado al equipo africano en el arranque del Grupo F. Con este resultado, Lamouchi acumuló cinco partidos dirigiendo a Túnez con un triunfo, un empato y tres derrotas.

La victoria sueca incluyó dos goles de Yasin Ayari, de ascendencia tunecina, y un tanto conseguido por Mattias Svanberg solo segundos después de haber ingresado de cambio al 84'.

Ayari abrió el marcador al minuto siete y Alexander Isak amplió la ventaja al 30. Omar Rekik descontó de cabeza por los tunecinos al minuto 43, pero poco después de iniciado el segundo tiempo Suecia aprovechó un error defensivo del capitán africano Ellyes Skhiri y marcó el 3-1 por conducto de Viktor Gyökeres.

Svanberg hizo el cuarto gol al 84' segundos después de entrar a la cancha de cambio y al minuto 90+6 Ayari cerró la goleada.

Sabri Lamouchi, DT de Túnez, quedó fuera de su selección tras caer goleada 5-1 en su debut del Mundial 2026. (Foto: AFP)

El primer destituido

La goleada contra Túnez tuvo consecuencias inmediatas, según reporta TyCSports, Lamouchi quedó fuera y es el primer entrenador en perder su cargo duranta el Mundial 2026. Una decisión tomada pocas horas después del encuentro.

Según la prensa internacional, el seleccionado africano deberá organizarse rápidamente antes de la segunda fecha, en donde enfrentará a Japón con la obligación de sumar un punto para seguir con oportunidades para clasificar a la siguiente ronda.

Por aparte, Suecia deberá medirse contra Países Bajos, una dura prueba para comenzar a definir el liderazgo del Grupo F.

*Con información de AFP y TyCSports.