Bandera de Guatemala entre el festejo vikingo de los aficionados de Noruega (video)

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Una pareja guatemalteca portó la bandera Nacional y estuvo en el estadio junto a los aficionados de Noruega que realizaron su tradicional festejo vikingo en el Mundial 2026.

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La bandera de Guatemala fue captada en video este martes 30 de junio entre los aficionados de Noruega que celebraban la victoria de su país ante Costa de Marfil, en el Mundial de la FIFA 2026.

Una pareja guatemalteca logró unirse a la celebración que consiste en "remar" de manera simultánea, un festejo que se ha viralizado en las redes sociales.

En las imágenes se observa que la pareja sostiene la bandera de Guatemala mientras "reman" junto a los noruegos que asistieron para presenciar el partido de su selección.

Mira aquí el video:

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Noruega consiguió la victoria 2-1 con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland, lo que le permite estar en los octavos de final de la Copa del Mundo de fútbol.